Altafulla pone en marcha la licitación para adjudicar la gestión del bar de la Piscina Municipal

El Ayuntamiento de Altafulla ha sacado a licitación la concesión administrativa del servicio de bar de la Piscina Municipal, con el objetivo de adjudicar la explotación a un operador especializado. El contrato prevé una duración inicial de tres años, con la posibilidad de ampliarlo un año más, hasta un máximo de cuatro anualidades, y forma parte de la voluntad municipal de garantizar un servicio de calidad en este equipamiento público.

El plazo de presentación de solicitudes es de 25 días naturales y finalizará el 19 de enero de 2026 a las 14h. Las ofertas se tienen que presentar obligatoriamente de manera telemática, mediante la herramienta del sobre digital de la plataforma de contratación pública de la Generalitat de Catalunya. La documentación se tiene que entregar en dos sobres electrónicos, uno con la documentación administrativa y los criterios sometidos a juicio de valor, y otro con los criterios cuantificables mediante fórmulas, entre los cuales se incluye la propuesta económica.

Al tratarse de una concesión de servicios, el contrato no fija un presupuesto base de licitación, sino un canon anual mínimo a mejorar establecido en 12.000 euros. El canon que tendrá que satisfacer la persona o empresa adjudicataria será el que resulte de la oferta ganadora y, en ningún caso, podrá ser inferior a este importe mínimo. Su pago se realizará de forma fraccionada, de manera que un 30% se abonará al inicio de la temporada de la piscina de cada año (el primer año, en el momento de la formalización del contrato) y el 70% restante a la finalización de la temporada.

La adjudicación se llevará a cabo mediante procedimiento abierto simplificado, con una pluralidad de criterios de valoración vinculados al objeto del contrato, que permitirán evaluar las ofertas en condiciones de competencia efectiva. Pueden optar a la licitación tanto personas físicas como jurídicas que tengan plena capacidad de obrar y no se encuentren en ninguna causa de incapacidad o incompatibilidad prevista por la normativa vigente.

Toda la información relativa a la licitación, así como los pliegos de cláusulas administrativas y la documentación complementaria, se pueden consultar al perfil del contratante del Ayuntamiento de Altafulla, dentro de la Plataforma de Servicios de Contratación Pública de la Generalitat de Catalunya.