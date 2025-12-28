Salou se adhiere al Manifiesto 'Turismo que suma' en defensa del turismo sostenible

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Salou ha formalizado su adhesión al Manifiesto 'Turismo que suma. El turismo que todos queremos', una iniciativa impulsada por Exceltur que defiende un modelo turístico más responsable, competitivo, inclusivo y orientado a generar valor social, económico y ambiental en los territorios.

La firma del Manifiesto ha tenido lugar en la sede de Exceltur, en Madrid, y ha contado con la presencia del alcalde de Salou, Pere Granados, y de Carlos Romero, responsable de proyectos estratégicos de Exceltur.

Durante el acto se ha puesto de relieve la importancia de este compromiso para consolidar Salou como un destino referente en el impulso de un turismo equilibrado, alineado con los intereses de la ciudadanía y del sector.

Una adhesión coherente con el modelo Salou

Con esta adhesión, Salou se convierte en la primer destino de la Costa Daurada a dar apoyo explícito al manifiesto «Turismo que suma», reforzando una trayectoria basada en la sostenibilidad, la calidad del empleo y la convivencia armónica entre residentes y visitantes.

El municipio ha desplegado en los últimos años políticas plenamente alineadas con los principios del manifiesto, como el fomento de la colaboración publicoprivada para la diversificación de productos turísticos, la recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural, la implantación de proyectos de renaturalización y protección ambiental, así como la aprobación de ordenanzas pioneras en materia de convivencia en el espacio público, regulación de las viviendas de uso turístico y preservación del medio natural.

Este conjunto de actuaciones contribuye a avanzar hacia un modelo turístico más equilibrado, resiliente y capaz de generar actividad económica estable a lo largo de todo el año.

En este sentido, el alcalde de Salou, Pere Granados, ha subrayado que «esta adhesión reafirma que el modelo de ciudad turística que impulsa Salou comparte plenamente los valores que promueve Exceltur a través de ‘Turismo que suma’. Nuestro objetivo es consolidar Salou como un referente de un turismo responsable, capaz de generar prosperidad, empleo de calidad y actividad económica los 365 días del año, garantizando al mismo tiempo el bienestar de la ciudadanía y una experiencia excelente para los visitantes».

Turismo con propósito y mirada de futuro

El proyecto «Turismo que suma» nace con la voluntad de favorecer la contribución positiva del turismo a la sociedad, visibilizar experiencias de éxito y buenas prácticas, y reforzar la cooperación entre administraciones públicas, empresas privadas y ciudadanía.

En este contexto, la incorporación de Salou al manifiesto consolida su posicionamiento como una «destino comprometido con un turismo con propósito, sostenible y orientado a un desarrollo equilibrado a largo plazo».

Exceltur , referente en la estrategia turística estatal

Exceltur es una asociación sin ánimo de lucro integrada por las principales empresas turísticas españolas de los ámbitos del transporte, el alojamiento, la distribución, la tecnología y los servicios. Su tarea se centra al promover la competitividad y la sostenibilidad del turismo en España a través del análisis, la generación de conocimiento y la elaboración de propuestas estratégicas de política turística, con el objetivo de impulsar un modelo que genere valor compartido para la economía, la sociedad y el territorio.