Los niños tarraconenses entregan las cartas a los Reyes en el Almacén Real

La apertura este sábado del Almacén Real de Tarragona ha permitido que los niños de la ciudad puedan empezar a depositar las cartas de sus deseos en el Buzón Real. Los pajes los han ayudado y enseñado las instalaciones del Refugio 1 del Muelle de Costa donde preparan y envuelven los regalos que recibirán la noche del cinco al seis de enero en sus hogares. Los más pequeños han hecho un recorrido por seis salas diferentes donde han conocido a los personajes que ayudan a los Reyes de Oriente y ya han visto un primer cargamento de juguetes que nada más se ha acabado de fabricar. David Cuadrado, padre de Arán, de un año y medio: "nos ha gustado muchísimo, vendremos cada año". El espacio estará abierto hasta el día 30 y se espera que pasen a 8.000 personas.

Los pajes hacen visitas guiadas cada 30 minutos tanto por la mañana como por la tarde, y hay que adquirir entrada previamente, a un coste de dos euros. La primera parada está en el oasis, un espacio donde los olores y la escenografía transporta al desierto. Después, hay una rápida visita a la fábrica de juguetes por, después conocer al Maestro Juguetón, que las fabrica una en una. Posteriormente, Shera, el Paje de la Luz, garantiza que todo funcione correctamente y el Paje Abdó, explica cómo será la cabalgata de este año de la ciudad, que volverá a empezar desde el barrio del Serrallo. Al final del recorrido, está el Buzón Real, donde los chiquillos pueden decidir a cuál de los tres reyes envía la carta, que bien pueden llevar de casa o escribir allí mismo.

"Lo que más nos ha gustado es la Shera", ha comentado a Júlia, madre de Ona. Sin embargo, el Maestro Juguetón es quizás el personaje que tiene más éxito entre los niños. Con todo, uno de los elementos que llama la atención es el túnel de los regalos, donde "se cambia la proporción del espacio" y se adapta a las dimensiones de los niños para, a oscuras, poder descubrir qué hay dentro de las cajas envueltas, tal como explica Pere Socias, el arquitecto del almacén. Este ha sido el momento preferido de Ania y Leo, dos hermanos de ocho y cuatro años: "había unas luces que reflejaban los juguetes que había dado el Maestro Juguetón", ha detallado Aina, una fija de cada edición.

Al Almacén Real participan más de una setentena de personas, entre los 30 pajes, 40 montadores y personas de infraestructura. Los ayudantes reales vienen tanto desde la comparsa de carnaval Colours Fantasy, como del grupo (H)istrionis Teatro, con la participación también de miembros de la Fundación Estela, que promueve la promoción personal de personas con discapacidad psíquica.

El espacio se diseñó durante la pandemia como alternativa a la cabalgata de Reyes que no se pudo hacer en el 2021 como consecuencia de la covid. En cinco años se han hecho seis ediciones -el 2022 fueron dos- y la propuesta ya se encuentra consolidada en el calendario navideño de la ciudad. Cada año sin embargo, se van introduciendo cambios, con nuevos colaboradores reales y nuevos rincones. "El primer año era el reto más importando porque no teníamos nada y quisimos utilizar una cosa mucho de aquí, como son las propias carrozas de la cabalgata que aquel año no podían salir", comenta Socias. Este año la muestra es muy similar a la del año pasado pero los técnicos de Cultura del ayuntamiento ya están pensando mejoras de cara a futuras ediciones "porque el espacio está quedando pequeño", avanza al arquitecto.

La iniciativa la organizan conjuntamente el Ayuntamiento de Tarragona y el Puerto de Tarragona y el éxito que ha tenido hace contentos a los impulsores. "Nos sentimos muy orgullosos, porque además si no lo vieran bien, los niños serían los primeros críticos. Lo tienes que hacer todo al detalle y que ellos vean que entran en un espacio lleno de luz y lleno de magia", finaliza Socias.