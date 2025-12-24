Refuerzo policial en el Catllar ante el repunte de los robos con fuerza de los últimos meses

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento del Catllar ha reforzado las medidas de seguridad en el municipio a raíz de un repunte de robos con fuerza en domicilios registrado en los últimos dos meses. El consistorio ha decidido actuar, por lo cual se ha acordado aumentar la presencia policial en la calle. Los Mossos d'Esquadra intensificarán los controles y patrullajes en el municipio, especialmente en las zonas más sensibles.

También se ha compartido información con los vecinos pidiendo que adopten medidas de autoprotección para poner las cosas difíciles a los ladrones. Además de recordar la importancia de llamar al 112 ante cualquier emergencia o sospecha.

Además, el Ayuntamiento y los Mossos han acordado seguir haciendo nuevas charlas sobre seguridad con la ciudadanía a lo largo de los próximos meses. Se trata de formaciones que abordan ámbitos como la ciberseguridad, la autoprotección, la seguridad en comercios, las ocupaciones y la gestión de situaciones de ocupación. Estas sesiones son espacios clave para que los vecinos y vecinas puedan trasladar directamente a los agentes las problemáticas de seguridad que detectan en el municipio.

Encuentro con los vecinos

El lunes, el Auditorio del Centro Cultural acogió una charla informativa de Mossos d'Esquadra, a cargo del inspector Eduard Blanch, del Área Básica Policial de Tarragona (ABPT), y de agentes de la Oficina de Relaciones con la Comunidad (ORC). Más allá de los consejos prácticos de autoprotección y prevención para evitar ser víctimas de delitos durante la Navidad, la charla se convirtió en un espacio de diálogo abierto y una audiencia pública en materia de seguridad.

Un instante de la charla informativa de los Mossos en el Catllar.Ayuntamiento Catllar

Ante la presencia de Mossos, de la alcaldesa del Catllar, Alba López; del concejal de Seguridad, Jordi Ruiz, y de miembros del gobierno municipal, los vecinos y vecinas pudieron exponer directamente sus preocupaciones, explicar situaciones concretas vividas y formular preguntas sobre las actuaciones policiales y municipales.

El principal tema que centró la sesión fue el repunte de los robos con fuerza en los domicilios de los últimos dos meses. El Catllar había encadenado dos años consecutivos con una clara reducción de los robos con fuerza. De hecho, durante el 2024 estos delitos disminuyeron un 54%. Pero mientras el año pasado se registraron 20 robos con fuerza en domicilios, la cifra provisional del 2025, a punto de cerrarse, se sitúa en 34. Este cambio de tendencia ha llevado al Ayuntamiento a intensificar las actuaciones en materia de seguridad. Según explicó la Policía de la Generalitat de Catalunya durante la reunión, este incremento está relacionado con la actividad de una organización criminal que actúa en la zona y que está muy cerca de ser desarticulada.

Durante la charla también se puso en valor el funcionamiento de las cámaras lectoras de matrículas instaladas en los accesos de las urbanizaciones. Según explicaron los Mossos d'Esquadra, este sistema está siendo de gran ayuda en la investigación de los robos con fuerza.

A partir de febrero de 2026 está previsto que el Ayuntamiento abra el proceso de selección para incorporar nuevos vigilantes municipales. Además, el Catllar activó el julio pasado el dispositivo de seguridad mayor de su historia, que incluyó una ampliación sin precedentes del servicio de vigilancia municipal, tanto en recursos humanos como materiales, la incorporación de un guarda rural durante más de dos meses, y la instalación reciente de 21 cámaras lectoras de matrículas en los principales accesos a las urbanizaciones.