Los Pastorets vuelven a Torre 30 años después

La tradición volverá a Torredembarra con la recuperación de los Pastorets tres décadas después, de la mano de la Associació de Joves de la localidad. Cinco chicas de 19 años, impulsaron la iniciativa para «devolver al pueblo lo que es suyo», explicaban.

Junto con los compañeros de la asociación, escogieron el elenco general de la renovada representación e, incluso, el director de la obra, el reconocido actor torrenc Joan Maria Vidal. Entre los actores escogidos, Oriol Porta, como pastor Neftalí, y Jordi Salvat, como sacertdot Uries, serán los encargados de dar vida a los Pastorets entre los días 23 y 28 de diciembre, y en la última representación que se hará el 4 de enero, a las 21h de la noche.

«Escogimos hacer la representación de Pàmies, porque es el que ya se hacía aquí antes», explicaba Núria, presidenta de la Associació de Joves. «Costó encontrar a los actores», explicaba la responsable hablando de la idea inicial, admitiendo que «desconocían» que anteriormente se habían representado los tradicionales personajes navideños en Torredembarra.

El guion también ha sido adaptado, en este caso por Viviana Segurana, quien aceptó el reto de adaptarlo y lo redujo a dos horas y «a la modernidad actual», más del espacio, que treinta años después no llevará a la obra a un teatro, sino al Casal Municipal de Torredembarra. Un desafío que comportará el uso de tecnología que, durante la última obra llevada a cabo en el municipio el año 1995, con la tecnología», explicaba el director. Dentro del espacio del casal, preparado por otros tipos de acontecimientos, Joan Maria Vidal aseguraba que «habrá un aprovechamiento de las características del Casal», con «cosas diferentes del original para sacar rendimiento al espacio». «Sin escenografía, haremos otras cosas por sorprender», afirmaba.

Los ensayos iniciaron el día 15 de septiembre y, hasta ahora, también se ha estado adaptando el guion, según confesaba el director. El grupo de ensayo, completado por jóvenes y veteranos de la representación torrenca, ha contado con el inconveniente de no coincidir nunca el grupo completo, aunque destacan la implicación de los actores que «no se olvidan de lo que son los Pastorets, y la gente quedará sorprendida con la inmersión», resaltaba el responsable.

La Associació de Joves se creó este mismo 2025, y a pesar de ser una entidad de «nueva creación», no dudaron en presentar la propuesta al Ayuntamiento. El consistorio torrenc ha aportado al proyecto la ayuda para recuperar la vestimenta y los «medios técnicos» que darán vida a la creación. «Esperamos que se perpetúe durante años», destacaba el concejal de Juventud, Xavier Suarez. «Los Pastorets dan una fortaleza a los municipios, pero en Torredembarra no ha sido el caso», indicaba el concejal. Suarez también hacía inciso en la «condición especial» de los organizadores del proyecto, «que en su caso es la juventud». Una ventaja que cree que «dará vitalidad para que se alargue durante generaciones», consolidando su recuperación.

«Nuestra idea se que se mantenga en un futuro», explicaba Núria, confesando que espera que la tradición «vuelva a arraigarse en el pueblo». «Cuando encuentras eso, la intención siempre es hacer un homenaje», resaltaba la presidenta e impulsora de un proyecto que cobrará vida esta navidad.