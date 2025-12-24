Marcos Jiménez explora el arte como refugio

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

La Biblioteca de Vila-seca acoge hasta el próximo 30 de diciembre una exposición de pintura tanto íntima como conmovedora. Se trata de El Procés, un trabajo que firma el joven artista Marcos Jiménez Torres, de sólo 15 años, que presenta su primera muestra pública. Esta la conforman cinco obras que recurren diferentes etapas vitales de su adolescencia. Se trata de La Resurrecció, Vidre, La sortida, Mirades de soledat y El pes.

Cada cuadro se corresponde a un momento concreto del proceso emocional del autor, marcado por experiencias difíciles vividas durante la etapa de la ESO, incluyendo situaciones de sufrimiento y conflicto con compañeros de instituto. De esta manera El Procés no sólo muestra el talento emergente de un joven pintor, sino también el poder del arte como herramienta de supervivencia emocional y construcción personal después de haber vivido una situación de acoso escolar en la que Marcos no se sintió ayudado por el instituto.

En la exposición, cada obra se presenta acompañada de un texto explicativo escrito por el mismo autor, que ayuda al visitante a adentrarse en el significado profundo de cada pieza. Con estos escritos, además, Marcos quiere explicar cómo se sintió en cada momento y ofrece consejos con la intención de ayudar a otros jóvenes a que puedan estar pasando por un proceso similar.

Marcos se inició en el dibujo durante la pandemia de manera totalmente autodidacta, empezando con ilustraciones de Manga. Con el tiempo, y a raíz de recomendaciones de profesionales de la salud mental, recuperó la pintura como espacio de refugio emocional. Este retorno coincidió con su incorporación en una escuela de pintura de Salou, donde empezó a perfeccionar su técnica y a experimentar con disciplinas como la acuarela y el aceite.

La exposición culmina con un impactante autorretrato, finalizado pocos días antes de la inauguración, donde el artista se representa como un ave renaciente de sus propias cenizas, en clara alusión al fénix. Es una imagen de transformación y esperanza que sintetiza el sentido de toda la muestra.

La inauguración de El Procés en la Biblioteca de Vila-seca contó con la presencia de Andreu Faro, que quiso acompañar personalmente al joven pintor en este primer paso público.

Fruto del descubrimiento artístico, en la actualidad Marcos, que artísticamente se hace llamar Marck Artist (en Instagram @marck.artist65), cursa el bachillerato artístico en Reus.

La exposición es de libre acceso y gratuita para todo el mundo.