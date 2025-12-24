El Jardín Botánico de Salou se llena de Navidad e ilusión

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Jardín Botánico de Salou se ha convertido, desde ayer y hasta mañana por la mañana, en un jardín de Navidad abierto a las familias y pensado especialmente para los más pequeños. La propuesta, integrada en la programación navideña del municipio, ha tenido una notable respuesta ciudadana y ha situado el espacio como uno de los principales puntos de atracción de estas fiestas.

El alcalde de Salou, Pere Granados, acompañado de miembros de la corporación, visitó la instalación y destacó que sólo durante la primera tarde y noche pasaron más de 800 personas, mayoritariamente familias con niños. Granados remarcó el carácter mágico del jardín, con una decoración festiva que pone en valor tradiciones como el leño, y recordó que durante la mañana de mañana los niños y niñas podrán hacerlo cagar en este mismo espacio.

El jardín forma parte de una programación navideña más amplia, que incluye pesebres vivientes, actividades de entidades locales y, los próximos días, la apertura del Parque de Navidad al pabellón central. También se desarrolla la Alegoría de Navidad, recorrido narrativo con elementos pedagógicos y final con Papá Noel.