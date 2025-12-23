Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Vila-seca ha programado una nueva edición del Parc Infantil de Nadal y del Parc de Nadal Jove, una propuesta de ocio educativo y lúdico dirigida a niños, jóvenes y familias durante el periodo de vacaciones escolares de Navidad.

El Parc Infantil de Nadal tendrá lugar los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre al Pavelló Municipal d’Esports de Vila-seca, en horario de 17.00 a 20.00 h. El espacio ofrecerá una amplia variedad de actividades como tirolina y rocódromo, talleres de circo, pinta-caras, manualidades, inflables, circuito de karts y una ludoteca para niños de 0 a 5 años, entre otras propuestas pensadas para el disfrute familiar.

La entrada en el Parc será solidaria, y se pedirá preferiblemente alimentación infantil para el Banco de Alimentos. La actividad es organizada pel Departament de Joventut de l’Àrea de Drets Socials i Participació de l’Ajuntament de Vila-seca.

Paralelamente, se ha programado el Parc de Nadal Jove, dirigido a jóvenes a partir de 12 años, que se celebrará los días 29 y 30 de diciembre a l'Espai Jove de Vila-seca (carrer de la Font, 12) El 29 de diciembre, a las 17.00 h, se llevará a cabo un taller de sushi, mientras que el 30 de diciembre, a partir de las 17.30 h, los y las jóvenes podrán participar en l'Escape Room vila-secà, con salida desde el mismo Espai Jove.

La programación se completará con una nueva edición del curso de premonitores y premonitoras de actividades de ocio, que tendrá lugar los días 29 y 30 de diciembre y 2 y 3 de enero, en horario de 9.00 a 14.00 h, también en el Espai Jove.