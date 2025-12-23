Retiran más de un millar de productos cosméticos y 425 juguetes por incumplir la normativa en Torredembarra

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Policía Local de Torredembarra ha retirado del mercado 1.015 productos cosméticos y 425 juguetes que no cumplían la normativa. El dispositivo, que se enmarca dentro del Plan de Seguridad de Navidad, se llevó a cabo los días 17 y 18 de diciembre con la participación de la Policía Local, la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra, inspectores del Departament de Treball y del Departament de Consum de la Generalitat de Catalunya.

El operativo del 17 de diciembre se llevó a cabo en cuatro bazares, una peluquería y un establecimiento de estética. El resultado fue la retirada e inmovilización de 743 productos cosméticos y 425 juguetes. También se detectaron tres infracciones en la ley tributaria, una infracción en la ley de impuestos especiales y también dos infracciones por irregularidades en la contratación de trabajadores.

El 18 de diciembre las inspecciones tuvieron lugar en tres establecimientos de estética, dos bazares y un supermercado. Fruto de estas actuaciones se retiraron e inmovilizar 272 productos cosméticos, se detectó una infracción en la Ley General Tributària, dos infracciones en centros de estética por incumplimiento de la normativa de defensa de las personas consumidoras y otra infracción por irregularidades en la contratación de personas trabajadoras en materia de extranjería.

Campaña de control de drogoalcoholemia

En el marco de las actuaciones de seguridad vial, la Policía Local ha llevado a cabo una campaña de control de drogoalcoholemia entre los días 12 y 21 de diciembre. Durante este periodo se han realizado un total de 65 pruebas de alcoholemia, de las cuales 61 han sido controles preventivos y 4 motivadas por accidentes de tráfico, con el resultado de una denuncia por positivo administrativo. Con respecto al control de sustancias estupefacientes, se ha efectuado una prueba, que ha dado un resultado positivo indiciario.