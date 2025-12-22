«Nos ha traído mucha suerte»: 60.000 euros repartidos en una administración de Tarragona

La Administración número 19 de Tarragona ha repartido 60.000 euros correspondientes a diez décimos del quinto premio del Sorteo de Navidad, el número 42716. «Estamos muy contentos porque ha sido repartido; no sabemos todavía quién ha sido el afortunado o los afortunados, pero suponemos que a lo largo de la tarde irán viniendo», ha explicado Ivan Lanzas, uno de los trabajadores del punto de venta. Todos los décimos se han vendido por ventanilla, principalmente a vecinos del barrio de Sant Pere i Sant Pau, pero también a clientes de otros puntos de la demarcación.

La administración abrió puertas hace 25 años y acumula una larga trayectoria repartiendo suerte, con quintos premios los años 2010, 2018, 2022 y ahora en el 2025. La propietaria del negocio desde el 2021, Tere Albaigès, ha destacado que «el cambio de local nos ha traído mucha suerte», ya que, sólo se han desplazado hace un mes y sin ir más lejos, la semana pasada también repartieron un segundo premio de la Lotería, un hecho que refuerza la buena racha del establecimiento.

Los trabajadores de la administración de lotería estaban prácticamente cerrando cuando han sabido que eran uno de los afortunados de este quinto premio. «Estaba mirando la televisión y comprobando los números para ver si la última era la vencida, y lo ha sido cuando faltaban sólo cinco minutos para acabar el sorteo, ha explicado Lanzas. Entonces, ha estallado la alegría y las llamadas para comunicar la buena noticia.

«Es el cuarto premio, de quintos, que repartimos, esperamos que no sea el último», ha afirmado Albaigès, que ha añadido que los hace «mucha ilusión» dar premios entre el vecindario: «Estamos en un barrio de gente trabajadora, obrero, no sé si sabremos a quién le ha tocado, pero nos hace mucha ilusión de haber repartido este premio aquí», ha aseverado.