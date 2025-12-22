El Pessebre de Sorra de la Pineda supera los 50.000 visitantes

La temática del Pessebre de Sorra de la Pineda es la paz.Cedida

Unas 50.000 personas ya han visitado el tradicional Pessebre de Sorra de la Pineda de Vila-seca desde su apertura, consolidándose un año más como una de las propuestas navideñas más destacadas del territorio.

La 26.ª edición del Pesebre, situada en el Parque del Pinar de Perruquet se podrá visitar, como cada año, de manera gratuita y sin interrupciones hasta el 6 de enero de 2026.

Este año, el pesebre evoca los movimientos pacifistas de los años 60, con un conjunto escultórico de grandes dimensiones que ocupa una superficie de 400 m² y ha requerido 350 m³ de arena. Las esculturas han sido creadas por un equipo de 10 artistas internacionales con una larga trayectoria en la escultura efímera de arena, hielo y nieve, procedentes de varios países europeos como Bélgica, Irlanda, Italia, Países Bajos, Letonia y Chequia y también de Cataluña.