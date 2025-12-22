L'Espai Mammuthus de la Canonja ofrece actividades especiales durante las fiestas de Navidad

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

L'Espai Mammuthus de la Canonja propone una Navidad llena de ciencia, historia y descubrimiento con una programación especial de actividades familiares que se llevará a cabo del 22 de diciembre al 7 de enero. Durante las vacaciones escolares, este centro de interpretación arqueológica se consolida como una opción cultural y educativa de referencia, con visitas guiadas, talleres infantiles y propuestas participativas pensadas para disfrutar en familia.

Mammuthus es el centro de interpretación del yacimiento arqueológico del Barranc de la Boella, un espacio singular que permite hacer un viaje de casi un millón de años atrás, hasta la época en que los primeros homínidos habitaron el antiguo delta del río Francolí. La exposición acoge fósiles originales de fauna y herramientas de piedra recuperadas durante las excavaciones, entre las cuales destacan las espectaculares defensas de mamut localizadas el año 2007.

La visita a l'Espai Mammuthus ofrece una experiencia inmersiva por conocer como eran y como vivían nuestros antepasados: qué comían, como elaboraban y utilizaban las herramientas de piedra, qué relación mantenían con el territorio y como la tecnología les permitió adaptarse mejor en el medio. El centro también pone en valor la tarea de los profesionales de la arqueología y la investigación científica, explicando los procesos de excavación y como se ha podido determinar la datación de los restos fósiles.

Les excavaciones del Barranc de la Boella han hecho posible reconstruir un entorno con abundancia de agua y recursos, habitado por una gran diversidad de especies animales como mamuts e hipopótamos. Este paisaje fue clave para el asentamiento de los homínidos y convierte la Canonja en un punto de gran relevancia para entender la evolución del género Homo y sus patrones de comportamiento en la península Ibérica.

Durante el periodo navideño, el centro ofrecerá visitas guiadas adaptadas al público familiar, talleres infantiles y actividades participativas vinculadas a la prehistoria y a los grandes mamíferos, así como propuestas lúdicas y educativas pensadas para todos los públicos.

Con respecto a los horarios, l'Espai Mammuthus abrirá de martes a viernes de 10 a 14 h, los sábados de 10 a 18.30 h y los domingos de 10 a 15 h. El centro permanecerá cerrado los días 25 y 26 de diciembre y el 1 y el 6 de enero. Algunas actividades pueden requerir reserva previa y disponen de plazas limitadas, por lo cual se recomienda consultar la programación detallada y los horarios actualizados en los canales oficiales del Ayuntamiento de la Canonja o del mismo Espai Mammuthus.