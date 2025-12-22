Altafulla aprueba el Presupuesto Municipal de 2026: más de 11,7 millones de euros para consolidar la ciudad

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Altafulla ha aprobado en sesión plenaria extraordinaria el Presupuesto Municipal para el año 2026. Las cuentas, que ascienden a 11.732.666,60 euros, han salido adelante sin ningún voto en contra. El visto bueno del Pleno del pasado viernes permitirá iniciar el ejercicio con las cuentas plenamente vigentes desde el primer día del año.

El presupuesto para el 2026 ha buscado consolidar los ingresos y contener algunos gastos, y demuestra un modelo de gestión continuista. Según el concejal de Hacienda de Altafulla, Dani Franquès, «demuestra una clara prioridad para la preservación de los servicios municipales y las políticas sociales, sin incrementar la presión fiscal sobre la ciudadanía».

Con respecto a los ingresos, el grosor principal proviene de los impuestos directos, que representan el 48% del total, con una previsión de 5,32 millones de euros. Las transferencias corrientes de otras administraciones suponen el 26% del presupuesto, con casi 2,9 millones de euros, mientras que las tasas y precios públicos aportan cerca de un 23% del total, con 2,5 millones de euros.

En el ámbito del gasto, más del 90% del presupuesto se destina a gastos corrientes; es decir, al funcionamiento diario de los servicios municipales. Los gastos de personal representan el 50,19% del total (5,5 millones de euros), seguimientos de los gastos en bienes corrientes y servicios, que suman un 40,42%, (4,44 millones de euros).

Estas partidas comportan poder asegurar servicios esenciales como la seguridad, la limpieza, el mantenimiento del espacio público, la educación, la cultura, el deporte o la atención social, así como el funcionamiento de los equipamientos municipales. Y en este sentido destaca el incremento de recursos en ámbitos sociales y educativos, con un aumento del gasto en asistencia social primaria, en servicios vinculados a la enseñanza y en promoción cultural. También crecen las aportaciones a áreas como la promoción económica y comercio o la protección animal.

El presupuesto del 2026 incluye un capítulo de inversiones de 736.055 euros. Estas inversiones están orientadas a actuaciones que mejoran el día a día del municipio, el mantenimiento del patrimonio público y la calidad de los servicios. Se trata, por ejemplo, de la redacción del proyecto de Centro de Día – Residencia, de la reforma de la Escuela La Portalada, de trabajos de esparcimiento de arena a la playa, o del plan de aceras y asfaltado de calles, entre otros.

Paralelamente, otro de los ejes destacados del presupuesto es la continuidad en el apoyo a las entidades del municipio. El Ayuntamiento destina más de 134.000 euros en subvenciones a asociaciones educativas, culturales, deportivas, sociales y comerciales.

En cuanto al ahorro bruto previsto, este se sitúa en 424.655 euros, mientras que el ahorro neto resultante es positivo, con una ratio del 0,19%, hecho que confirma la sostenibilidad del presupuesto. Y con respecto al nivel de endeudamiento del Ayuntamiento de Altafulla, sigue situándose en valores moderados. A finales de 2026, la deuda viva prevista será de cerca de 3 millones de euros, con una ratio de endeudamiento del 27,12% sobre los ingresos ordinarios, por debajo del límite legal establecido. Esperando la liquidación del actual ejercicio, sin embargo, según las previsiones del concejal de Hacienda, «es posible que la utilización del remanente de tesorería haga rebajar el endeudamiento por debajo del 22,5%».