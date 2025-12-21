Salou licita la instalación de 22 nuevas cámaras inteligentes para reforzar la seguridad

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Salou ha abierto el proceso de licitación para el suministro y la instalación de 22 nuevas cámaras de seguridad, videovigilancia y control del tráfico, que se integrarán en la red municipal existente e incorporarán tecnología de última generación con analítica inteligente.

Esta actuación permitirá complementar y actualizar el sistema de videovigilancia del municipio, que actualmente cuenta ya con cerca de un centenar de cámaras operativas, y se enmarca dentro de la estrategia del gobierno municipal para reforzar la seguridad ciudadana, mejorar la movilidad urbana y avanzar en la modernización de los servicios públicos.

El alcalde de Salou, Pere Granados, ha explicado que la instalación de 22 cámaras vendrán a complementar las 90 que ya están instaladas, «reforzando la seguridad y el control del tránsito rodado».

Granados, después de decir que la seguridad y la convivencia son claves, ha destacado también la apuesta del gobierno municipal por la tecnología más avanzada, con «mejor calidad de imagen y sistemas de inteligencia artificial, que permitirán a la Policía Local un control más eficiente de las situaciones del día a día» y punto del municipio que requieren reforzar la atención.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Sebastià Domínguez, ha señalado que esta licitación «forma parte del plan de mejora de los sistemas tecnológicos destinados a la seguridad pública» y ha subrayado que el objetivo es «actualizar las cámaras más antiguas y reforzar la aplicación de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, dentro del cuerpo policial».

Les nuevas cámaras se colocarán en puntos estratégicos con elevada intensidad de tráfico, como la avenida Carles I, la plaza Europa y otras zonas donde hay que reforzar la cobertura actual de vigilancia.