La Policía Local de Vila-seca renueva su flota con nuevos vehículos

La Policía Local de Vila-seca ha renovado recientemente su parque móvil con la incorporación de cuatro nuevos vehículos y seis motocicletas, con el objetivo de mejorar el servicio y reforzar la presencia policial en el municipio. Los nuevos vehículos son híbridos, de los modelos Ford Kuga y Toyota Land Cruiser, y cinco de las motocicletas también forman parte de esta renovación.

Los vehículos y parte del nuevo material se han presentado públicamente en un acto simbólico en el jardín del Castillo de Vila-seca, donde han sido fotografiados acompañados de varios agentes de la Policía Local.

Esta actuación se enmarca en la estrategia del Ayuntamiento de Vila-seca para modernizar los recursos del cuerpo policial. En este sentido, el consistorio prevé la próximas adquisiciones de cuatro motocicletas más, así como la incorporación de nuevos agentes durante el próximo año.

Con estas medidas, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con una Policía Local orientada al servicio público, integrada en la realidad cotidiana del municipio y con una clara vocación de proximidad.