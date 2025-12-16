Aprobado el convenio con Adif y el Ayuntamiento de Vila-seca para conectar la estación de tren con el futuro TramCamp

El Gobierno ha dado luz verde a la firma de un convenio entre la Generalitat, Adif y el Ayuntamiento de Vila-seca para adaptar la actual estación de tren a las nuevas necesidades ferroviarias y conectarla a la futura red del TramCamp. El documento tiene que permitir «mejorar y adelantar la coordinación» del sistema público de transporte del Camp de Tarragona, integrando la parada de Vila-seca del futura tranvía con el actual equipamiento ferroviario. Se prevé adaptar el entorno de la estación a los requerimientos ferroviarios y tranviarios; conectar estas infraestructuras para formar un sistema de intercambio modal; así como las conexiones urbanas y la urbanización del entorno próximo al ferrocarril a su paso por Vila-seca mediante la adecuación de la estación.

El acuerdo también incorpora el diseño y la ejecución de dos nuevos pasos transversales que permitan mejorar el acceso a la estación de ferrocarril y al tranvía y la relación entre ambos medios de transporte, así como la permeabilidad y la conexión entre ambos lados de la ciudad.

Por otra parte, el Gobierno también ha autorizado hoy incrementar en 21,1 millones de euros (sin IVA) el importe máximo destinado a la adquisición de material móvil, taller y señalización del tranvía del Camp de Tarragona. Para la contratación del suministro y el mantenimiento integral de las siete unidades del tranvía, incluido el taller y la señalización, el Gobierno autorizó un gasto de 76.050.000 euros (sin IVA).

Una vez avanzada la definición del proyecto se ha llevado a cabo una actualización de los costes de inversión previstos para la adquisición del material móvil, el taller, la señalización, los estudios y proyectos y las expropiaciones que exceden en 21,1 millones de euros el importe autorizado inicialmente, que era de 54 millones de euros (sin IVA), correspondientes a la adquisición de material móvil, el taller y la señalización, y 22.050.0000 euros correspondientes al mantenimiento durante un periodo de 15 años. Así pues, el importe máximo aprobado por el Gobierno asciende a 97.150.000 euros (sin IVA).

Primera fase del tranvía

La primera fase para desplegar el nuevo sistema tranviario contará con un trazado de 14 kilómetros que dará servicio en los términos municipales de Cambrils, Salou y Vila-seca. La actuación de la primera fase dispondrá de 14 paradas, entre las estaciones de Cambrils Norte y Vila-seca Estación, tres de las cuales conformarán un intercambiador con las estaciones ferroviarias de Adif de Cambrils Norte, Salou-PortAventura y Vila-seca. Su trazado discurrirá mayoritariamente por terrenos del antiguo corredor ferroviario y por los viales.

El tranvía del Camp de Tarragona contará con una segunda fase correspondiente a la conexión de Reus y Tarragona y el acceso al Aeropuerto de Reus. Cuando esté completamente desplegado, constará de una red de 46 kilómetros, con un total de 47 estaciones, 10 de las cuales serán intercambiadores, y se prevén servicios tanto interurbanos como urbanos. Según los cálculos del Gobierno, la nueva red beneficiará 9,5 millones de personas usuarias anualmente.