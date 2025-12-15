Detienen a tres hombres durante un control policial en Roda de Berà por tráfico de drogas

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Torredembarra han detenido esta madrugada del lunes durante un control conjunto con la Policía Local de Roda de Berà a tres hombres como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

La detención se ha producido a las 03.45 horas en la plaza Francesc Macià durante un control de seguridad en el municipio. En este, los efectivos policiales han parado un vehículo con tres personas en su interior. Después de identificar a los ocupantes han procedido al cacheo del vehículo y han localizado 300 gramos de marihuana bajo uno de los asientos posteriores escondidos dentro de una bolsa de basura negra. También han localizado una cizalla, un destornillador, un tubo de cobre procedente de un aire acondicionado, entre otras herramientas. En uno de los individuos también le han encontrado 500 euros en billetes fraccionados.

Ante los argumentos incongruentes de los individuos, los Mossos d'Esquadra han detenido a tres hombres de 23, 29 y 44 años por un presunto delito de tráfico de drogas. A uno de ellos le constaban dos antecedentes por delitos patrimoniales. En breve pasarán a disposición judicial.