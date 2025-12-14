Salou conmemora el 60.º aniversario del Monumento al rey Jaume I

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El paseo Jaume I de Salou acogió el sábado al mediodía un acto de gran carga simbólica con la conmemoración del 60.º aniversario del Monumento escultórico al rey Jaime I, el Conquistador, una celebración que ha reforzado el vínculo del municipio con su historia, su identidad y su proyección cultural.

El acto contó con la participación de los Gegants de Salou y de la Mulasseta de la asociación Sal-i-Ou, que aportaron el componente festivo y tradicional a una conmemoración marcada por el sentimiento de pertenencia y la memoria compartida.

En el marco del acto institucional, el alcalde de Salou, Pere Granados, acompañado de la concejala de Cultura, Júlia Gómez, realizó una ofrenda floral en el monumento, justo al pie de la escultura donde se puede leer la inscripción «60 años en Salou», un gesto solemne que ha simbolizado el reconocimiento colectivo a seis décadas de uno de los principales referentes patrimoniales del municipio.

Durante su intervención, el alcalde recordó que desde el puerto natural de Salou zarpó el grupo real hacia la conquista de Mallorca el año 1229, y subrayó que la construcción del monumento, ahora hace sesenta años, no respondía sólo a la voluntad de homenajear una figura histórica, sino a la de proyectar el orgullo de un pueblo consciente de sus orígenes y de su vocación marinera.

Granados destacó que el monumento se ha consolidado a lo largo del tiempo como un punto de encuentro emocional, donde los salouenses reconocen una parte de su memoria colectiva, y que para los visitantes representa el descubrimiento de un Salou que «es mucho más que sol y playa: es historia, es cultura y es identidad».

El alcalde concluyó señalando que la conmemoración del 60.º aniversario reafirma el compromiso del municipio con la cultura como eje de cohesión, y expresó el deseo de que este legado siga inspirando un futuro de ciudad abierto, plural y orgulloso de sus raíces.

El acto se enmarca en un año especialmente significativo, en el que Salou es Capital de la Cultura Catalana, hecho que da todavía más relevancia a un monumento inaugurado el 28 de noviembre de 1965 y que, sesenta años después, sigue presidiendo el paseo Jaume I como un símbolo vive de la memoria y la identidad del municipio.