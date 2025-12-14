Sucesos
Un incendio quema un horno de cerámica en una nave de Roda de Berà
El fuego se ha producido sin heridos en la calle Bòvila del polígono industrial l'Avenar
Un incendio ha afectado esta madrugada a una nave situada en la calle Bòvila situada en el polígono industrial l'Avenar, de Roda de Berà. Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso a las 1.13 horas y se han desplazado hasta el lugar de los hechos con 5 dotaciones.
Allí han podido comprobar que el fuego se ha originado en la primera planta de la nave, donde ha quemado un horno de cerámica, que ha estropeado la maquinaria. También ha afectado el voladizo madera y orujo.
El incendio no ha provocado heridos y ha quedado extinguido durante la madrugada.