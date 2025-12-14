Un incendio quema un horno de cerámica en una nave de Roda de Berà

Imagen de la nave afectada en Roda de BeràBomberos de la Generalitat

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Un incendio ha afectado esta madrugada a una nave situada en la calle Bòvila situada en el polígono industrial l'Avenar, de Roda de Berà. Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso a las 1.13 horas y se han desplazado hasta el lugar de los hechos con 5 dotaciones.

Allí han podido comprobar que el fuego se ha originado en la primera planta de la nave, donde ha quemado un horno de cerámica, que ha estropeado la maquinaria. También ha afectado el voladizo madera y orujo.

El incendio no ha provocado heridos y ha quedado extinguido durante la madrugada.