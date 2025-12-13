El ACA presenta un estudio preliminar con varias alternativas sobre la presa del Catllar

El estudio fija inicialmente una serie de condicionantes que se tienen que cumplir, como el correcto desarrollo de las actividades agrícolas que dependen del embalse, mantener o gestionar adecuadamente el riesgo de inundación de la población, bienes y servicios localizados aguas abajo de la prisa, mantener la relación de los balances de intercambio de agua en la relación río-acuífero, y mejorar la continuidad longitudinal del río y maximizar los servicios ecosistémicos asociados.

En relación con el rebaje o eliminación de la presa del Catllar, el estudio determina ocho alternativas de rebaje, desde su retirada total (alternativa 1), hasta tan sólo un ligero rebaje (alternativa 2), con una altura de una presa de pequeñas dimensiones que sería de unos cinco metros y que garantizaría los usos agrícolas sin capacidad de laminación. Del resto de opciones, tres están enfocadas a las demandas de riego y usos industriales, y las tres restantes a las demandas de riego. En estas opciones se prevé una altura de la presa de entre 30 y 45 metros sobre el cauce.

En función de la alternativa valorada, los riesgos de inundabilidad aguas abajo cambia, así como los costes. En los seis últimos escenarios evaluados, de más en menos rebaje de la altura de la presa, se valora la capacidad de laminación de posibles crecidas del río, manteniendo los actuales usos del agua, pero la mejora de la conectividad fluvial y la calidad ambiental se reduce.

El trabajo presentado no concreta una solución final, sino que aporta información preliminar para iniciar una serie de contactos y valorar las diferentes opciones y costes asociados. Además, se llevará a cabo un análisis adicional donde se plantea la posibilidad de transformar la actual presa en una de laminación, y analizar así si esta posibilidad permitiría gestionar de manera equilibrada los diferentes usos, minimizar los riesgos de inundación, mejorar la conectividad del río y garantizar las actividades agrícolas y el buen estado de varias captaciones subterráneas.

La solución que sea más viable no se llevará a cabo de manera inmediata, sino que tendrá que garantizar las actividades agrícolas y usos de agua, y mantener o gestionar adecuadamente los riesgos de inundación.