La AP-7 quedará cortada durante unas horas en Roda de Berà para retirar un camión accidentado

La AP-7 quedará cortada durante unas horas este miércoles en sentido sur en Roda de Berà para retirar un camión accidentado el martes en el que transportaba una grúa excavadora, según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico. En estos momentos hay un carril abierto en sentido Tarragona, con cuatro kilómetros de retención desde el Vendrell.

Para poder retirar el vehículo pesado, durante la mañana se cortará la salida 31 de la AP-7 en el Vendrell en sentido sur y se desviará el tráfico hacia la N-340 y la A-7. También se puede optar por la AP-2 y la A-27 en sentido sur. También habrá que limpiar la vía antes de reabrir la autopista. La previsión del corte es de unas dos horas.

Dieciocho vehículos se vieron implicados en varias colisiones que se produjeron a raíz del choque de un camión contra la mediana de la AP-7 el martes por la noche. El aviso llegó hacia las nueve menos cuarto de la noche. El camión circulaba en sentido sur, y este primer suceso implicó a 3 vehículos más.

Posteriormente, y en sentido norte, se registraron también otras colisiones por causas no aclaradas con 14 vehículos implicados más. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) prestó varias atenciones y una persona fue trasladada en estado menos grave al Hospital Santa Tecla. Aparte, los Bomberos atendieron un vertido de gasóleo del camión.