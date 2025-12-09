18 vehículos han resultado implicados en varias colisiones que se han producido por el choque de un camión contra la mediana en la AP-7, en el kilómetro 224, a la altura de Roda de Berà (Tarragonès). Los servicios de emergencia han recibido el aviso de la colisión inicial hacia las nueve menos cuarto de la noche.

El camión circulaba en sentido sur, y este primer suceso ha implicado 3 vehículos más. Posteriormente, y en sentido norte, ha habido también otras colisiones por causas no aclaradas con 14 vehículos implicados más. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha tenido que prestar varias atenciones de personas afectadas.

Una persona ha sido trasladada en estado menos grave al Hospital Santa Tecla. Aparte, los Bomberos han tenido que atender un vertido de gasóleo del camión.