Las obras del edificio de la antigua aduana de Salou «avanzan a buen ritmo»

El alcalde de Salou, Pere Granados, en uno de los apartamentos durante la visita de obras.

El alcalde de Salou, Pere Granados, ha visitado las obras de rehabilitación del edificio de la Antigua Aduana, unas actuaciones que avanzan a buen ritmo y que transformarán este inmueble histórico en un nuevo equipamiento turístico y de servicios de primer nivel.

El proyecto prevé la recuperación de elementos arquitectónicos originales de gran valor patrimonial, como las arcadas del primer piso o las barandillas de los balcones, que se están reconstruyendo artesanalmente para replicar fielmente las originales. Uno de los elementos más simbólicos es la Fuente de Fernando VII, que ha sido restaurada y recolocada pieza a pieza en la esquina de la calle Barcelona con la calle Llevant.

El alcalde ha celebrado que se pueda recuperar un edificio emblemático de la historia de Salou”, y ha asegurado que su nueva vida supondrá “un auténtico revulsivo para el centro del municipio”.

Uno de los grandes activos del nuevo equipamiento será el parking subterráneo de dos niveles, con 130 plazas, 16 de las cuales destinadas a vehículos eléctricos. Este aparcamiento, que funcionará de manera independiente del equipamiento turístico, permitirá incrementar de manera notable la oferta de estacionamiento en el centro de la ciudad. En la planta baja, el proyecto incluye una gran galería comercial que reforzará la actividad económica de esta zona neurálgica de Salou.

Alojamiento de calidad los 365 días del año

Con respecto al uso turístico, el edificio dispondrá de tres plantas de apartamentos de alto nivel, diseñados con criterios de eficiencia, sostenibilidad, confort, lujo y tecnología. En el terrado se ubicará un rooftop con vistas en el mar y en los chalets modernistas de Salou, concebido como un espacio con posibles usos sociales y comunitarios.

El establecimiento abrirá durante todo el año, hecho que contribuirá a la desestacionalización del turismo. Según Granados, este modelo “favorece una mayor sostenibilidad social y económica y la creación de puestos de trabajo de calidad”.

Un edificio singular, patrimonial y con certificación

El nuevo equipamiento destacará también por su singularidad arquitectónica, combinando la fachada original de 1820 con las tecnologías más avanzadas. Entre los elementos más innovadores está la instalación de una fachada de luz dinámica en el patio interior, inspirada en construcciones emblemáticas de Dubái.

En el ámbito medioambiental, el proyecto ha obtenido un excelente en la certificación BREEAM, alcanzando el nivel máximo de sostenibilidad. Se trata del primer edificio de la Costa Daurada que recibe esta distinción en fase de construcción.

El alcalde no tiene dudas que el nuevo equipamiento será “un valor añadido para el municipio y para su industria turística”, y que “gana Salou, gana el comercio y gana el turismo”.