El pueblo marinero de Tarragona donde se hace el mejor panettone de chocolate de España

Torredembarra puede presumir de tener el mejor panettone de chocolate de España. La pastelería Cal Jan ha sido distinguida con el premio nacional de 2025, un reconocimiento que confirma el talento repostero de este obrador tarraconense y lo sitúa entre los referentes nacionales en elaboración artesanal.

El certamen, organizado por la Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona (EPGB), es considerado uno de los concursos más prestigiosos del sector y cada año distingue a los elaboradores más destacados del panettone artesano. En esta edición, el jurado ha valorado aspectos como el sabor, la textura, el aroma y la presentación.

Imagen del mejor panettone de chocolate de España, de Cal Jan.Instagram

El panettone premiado se caracteriza por su equilibrio de sabores, su esponjosidad y el uso de ingredientes de primera calidad, seleccionados con precisión por los maestros pasteleros del establecimiento. Este reconocimiento refuerza la apuesta de Cal Jan por la excelencia y la elaboración artesanal, que ya le valió un primer premio nacional en 2021.

El galardón fue anunciado durante el Gastronomic Forum Barcelona, celebrado en Fira Barcelona, donde se dieron a conocer los resultados de la décima edición del concurso. En total, los participantes compitieron en dos categorías —panettone clásico y de chocolate— presentando elaboraciones artesanas de entre 1.000 y 1.100 gramos, siguiendo estrictas bases técnicas.

En esta edición, la pastelería Oriol Carrió, del barrio de Gràcia de Barcelona, obtuvo el reconocimiento al mejor panettone tradicional. Sin embargo, el triunfo de Cal Jan ha vuelto a poner a Torredembarra en el mapa dulce de España, confirmando que en este rincón de Tarragona se hornea uno de los panettones más exquisitos del país.