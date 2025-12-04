El Morell adjudica las obras de la residencia y la pista polideportiva

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno Local del Morell aprobó en noviembre la adjudicación de dos obras estratégicas que marcarán el futuro inmediato del municipio: la nueva pista polideportiva cubierta y la transformación del Centro de Servicios para las Personas Mayores en una residencia asistida de 24 horas. Se trata de dos proyectos largamente reivindicados por la ciudadanía y que, según el alcalde, Eloi Calbet, dan respuesta a necesidades sociales y deportivas de primer orden. Las dos actuaciones suman una inversión global de más de 3,8 millones de euros y prevén el inicio de los trabajos a principios de 2026, una vez completados los trámites de formalización.

La nueva pista polideportiva cubierta, adjudicada a Constècnia 3 SL por un importe de poco más de 2,1 millones de euros, tendrá un plazo de ejecución de diez meses. Una vez superados todos los procesos técnicos del Consell Català de l'Esport, el proyecto permitirá dotar el municipio de un espacio cubierto, versátil y adaptado a las necesidades de las entidades deportivas, de los centros educativos y de varias actividades municipales. Entrenamientos, competiciones, propuestas pedagógicas y actos de gran formato encontrarán cabida en un recinto diseñado para dar servicio a centenares de usuarios. La concejalía de Deportes, encabezada por Mònica Casas, destaca que la nueva instalación supone un paso decisivo para disponer de un equipamiento moderno, funcional y de primer nivel.

Servicio ampliado

Paralelamente, la Junta ha dado luz verde a la adecuación del Centro de Servicios para las Personas Mayores, que se convertirán en una residencia asistida de 24 horas. La obra, adjudicada a Tomás Gracia Corporación SA por un importe de poco más de 1,7 millones de euros y un plazo previsto de once meses, también se iniciará en enero de 2026.

La nueva residencia ampliará la oferta de servicios de atención a las personas mayores del municipio, reforzando el modelo de proximidad y facilitando que muchas de ellas puedan seguir viviendo en el Morell con las mejores condiciones posibles. La concejala de Bienestar y Personas Mayores, M. Jesús Valldosera, destaca que el proyecto apuesta por recursos dignos y adaptados a las necesidades reales de un colectivo cada vez más amplio.

Con estas dos adjudicaciones, el consistorio consolida una etapa de inversiones de gran impacto social y deportivo. Según el alcalde, el 2026 será un año clave para el municipio, con el inicio de obras que transformarán la red de equipamientos y reforzarán los compromisos adquiridos con la ciudadanía. «Estos proyectos representan una apuesta decidida para mejorar la calidad de vida en el Morell», concluye Calbet.