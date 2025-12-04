Incendio en una empresa química en la Canonja, sin heridos ni afectación al exterior

Trabajadores entrante al complejo industrial del polígono sur de Tarragona, donde se ubica la empresa Elix Polymers afectada por un incendio. ACN

Protección Civil de la Generalitat ha desactivado este jueves a primera hora el Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Tarragona (Plaseqta) después de que comprobar que el incendio en la empresa Elix Polymers en La Canonja no ha causado ninguna afectación personal ni al exterior.

Según ha informado Protección Civil, se mantiene no obstante la prealerta para hacer seguimiento de las tareas de los servicios de emergencias hasta la recuperación de la normalidad.

Los Bombers de la Generalitat, que siguen trabajando en la empresa con ocho dotaciones, entre ellas una autoescalera que sigue tirando agua al silo afectado, han dado por estabilizado el incendio a las 5.58 horas.

El Grupo de Control Ambiental ha realizado medidas de la calidad del aire en varios puntos del polígono Sur, y las lecturas han sido todas negativas.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha desplazado hasta el lugar 4 dotaciones y, hasta el momento, no han atendido a ninguna persona. Por su parte, los Mossos d'Esquadra han desplazado dotaciones al control de acceso de la empresa.

El siniestro se inició a las 03:02 horas, cuando la empresa dio al teléfono de emergencias 112 que se había producido un incendio en un tanque que contenía polímeros en polvo, en las instalaciones de producción de la compañía.

En el lugar se han desplazado operativos de Bomberos de la Generalitat, Mossos d'Esquadra y el Sistema d'Emergències Mèdiques.

También se ha constituido el Comité Técnico del plan para obtener información del accidente y evaluar los elementos de riesgo con la finalidad de determinar las medidas de protección necesarias.

El Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) ha estado en contacto con la empresa, ayuntamientos y los operativos de emergencias. La empresa ha puesto su plan de autoprotección (PAU) en situación de emergencia.

Desde la empresa explican que en ningún momento ha habido peligro ni para la población ni para las empresas vecinas, y que todos sus trabajadores se encuentran en perfectas condiciones.

Inicialmente se ha activado la fase de alerta y posteriormente, debido la evolución positiva como resultado de las actuaciones realizadas por los medios propios con el apoyo de los Bomberos del Parc Químic y Bombers de la Generalitat, ha pasado a pre-alerta.

En estos momentos aseguran que la situación está controlada, y que los equipos propios en colaboración con los Bomberos del Parc Químic y Bombers de la Generalitat siguen trabajando en la zona en tareas de enfriamiento y control de los equipos afectados.

ELIX Polymers ya está recogiendo información para iniciar la investigación para aclarar el origen del accidente y evitar que vuelva a suceder un hecho similar, manteniendo aislada y bajo vigilancia la zona el incidente.