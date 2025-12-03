El Pessebre de Sorra de Vila-seca levanta figuras dedicadas a la paz para «imaginar un mundo sin guerras»

Los artistas del Pessebre de Sorra de Vila-seca trabajan este martes para terminar las figuras que se expondrán como ya es tradición en el parque del Pinar de Perruquet de la Pineda. Diez escultores de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Chequia y de Cataluña usarán 350 m³ de arena para construir las imágenes en los 400 m² habilidades.

Este año, los organizadores han optado por dedicar el Pessebre de Sorra a la paz. "En medio de las noticias de guerras, hambre y desastres diversos, hemos decidido dar un poco de esperanza y hacer un homenaje a la gente que lucha por la paz", ha afirmado la coordinadora de la iniciativa, Núria Vallverdú. Así, las esculturas proyectarán "un mundo sin guerras". La muestra se inaugurará este sábado y se podrá visitar hasta el 6 de enero.

Los organizadores confían en alcanzar a unas 300.000 personas, igualando la cifra de visitantes del año pasado. Además, en esta 26.ª edición también se le sumará la 2.ª edición del festival Nomad Nadal, que se celebrará del 6 al 8 de diciembre y los días 13 y 14 del mismo mes.