El Puerto de Torredembarra inicia la reposición de 7.000 m³ de arena hacia la playa de Altafulla

El Puerto de Torredembarra ha iniciado la deposición este martes por la mañana de 7.000 metros cuadrados de arena procedentes de la playa de la Paella hasta la playa de Altafulla. Se trata de la primera fase de las aportaciones obligatorias del Puerto de Torredembarra con el fin de compensar el transporte de sedimentos que la infraestructura interrumpe de manera natural.

La distribución de la arena se hará en dos puntos estratégicos de la costa de Altafulla, 3.500 m³ en la playa del Fortí y 3.500 m³ en el tramo central del paseo de Les Botigues de Mar, justo delante del rompeolas, la zona más expuesta a la erosión. Según los técnicos, la arena aportada al Fortí migrará de manera natural en dirección al tramo central, reforzando progresivamente la protección del frente marítimo.

Los trabajos de estendido y redistribución de la arena en Altafulla tienen un coste aproximado de 30.000 euros, que asume el Ayuntamiento de Altafulla, mientras que la extracción y transporte van a cargo del Puerto de Torredembarra. La segunda mitad de la aportación —otros 7.000 m³— se completará en abril del próximo año, momento en que se culminará la reposición total prevista de 14.000 m³.

La coalcaldesa de Altafulla y concejala de Territori, Alba Muntadas, ha manifestado que «finalmente hemos podido desencallar esta actuación que Puerto de Torredembarra tenía que haber hecho antes del verano. Era una aportación obligada para compensar el corte de transporte de sedimentos que genera el puerto, y que por primera vez en casi treinta años de concesión se hace efectivamente aguas abajo». Según Muntadas, «hemos acordado ejecutar la aportación en dos fases: ahora estos 7.000 m³ y en abril los 7.000 restantes. La mitad se queda en la zona del Fortí y el resto se deposita delante del rompeolas, que es el punto más crítico de regresión de nuestra playa».

Aunque «esta arena no es la solución definitiva. Es una medida de protección temporal que nos ayuda a defender el rompeolas y el paseo de los temporales de invierno. Por eso también trabajamos en proyectos estructurales como el espigón sumergido y la renaturalización parcial del paseo, que tiene que dar la playa más resiliente», ha reivindicado Alba Muntadas.

Actuación reivindicada

La reanudación de las aportaciones de arena es fruto de una reunión mantenida en octubre con la Generalitat, Ports de Catalunya, el Ministerio, Ayuntamiento de Torredembarra y el Ayuntamiento de Altafulla, donde se desbloquearon todas las autorizaciones.

El Ayuntamiento también trabaja con el Ministerio para impulsar el proyecto de un espigón sumergido, que ya está en fase previa de estudio de alternativas, y en actuaciones de renaturalización del paseo y mejora de la permeabilidad, especialmente en el tramo de la calle Pescadors. También están buscando soluciones para minimizar la escorrentia y aprovechar los movimientos naturales de arena para reforzar el cordón dunar.

Muntadas ha asegurado que «somos conscientes de que la regresión de la playa responde a múltiples factores: la obra del paseo, la urbanización del litoral, la falta de sedimentos fluviales o la extracción histórica de guijarros. El puerto es un impacto más dentro de este mosaico».