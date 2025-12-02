Dispositivo en Salou contra una organización que hacía asaltos violentos y traficaba con drogas

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra, conjuntamente con la Policía Nacional, han desplegado a primera hora de este martes un dispositivo contra una organización con epicentro en Cataluña implicada en asaltos violentos y tráfico de drogas. El dispositivo se concentra en las demarcaciones de Barcelona y Tarragona, donde está previsto hacer más de una veintena de entradas en domicilios y locales de los principales investigados. Algunos de los registros se están haciendo en Salou.

El dispositivo cuenta con la presencia de más de 300 efectivos entre los dos cuerpos policiales, con la participación del GEI, la BRIMO, ARRO, unidad canina, la de drones, la científica, la sala regional de mando, seguridad ciudadana y efectivos de investigación. El caso está bajo secreto de las actuaciones. Con el fin de gestionar todo el dispositivo, se ha establecido un Centro de Coordinación con los máximos mandos de la DIC de Mossos d'Esquadra y de la Policía Nacional.