Rompen los cristales de una veintena de vehículos estacionados en la carretera de acceso a la estación del Camp

Una veintena de coches han aparecido este fin de semana en la carretera de acceso a la estación del Camp de Tarragona de la Secuita con los cristales rotos. Según han explicado los Mossos d'Esquadra, una patrulla que se encontraba haciendo tareas de vigilancia el domingo por la mañana hizo el hallazgo del acto vandálico.

Los agentes comprobaron que los cristales de los vehículos estaban rotos y alguno de ellos tenía el interior removido. La policía autonómica procedió a contactar con los propietarios de los vehículos para poder hacer las comprobaciones pertinentes de si sólo habían sufrido daños o también habían sido víctimas de un robo en el interior. Se desconoce, de momento, si algún propietario ha formalizado la denuncia y en que momento se produjo el asalto.

El acto vandálico se ha producido una semana después de que hayan empezado las obras de construcción del aparcamiento provisional, vigilado y gratuito de la estación de Camp de Tarragona. Los trabajos está previsto que se acaben a principios del 2026 y contará con 110 plazas. Una vez entre en funcionamiento, los viajeros ya no tendrán que aparcar en el arcén de la carretera como hasta ahora. Se trata de una demanda que se arrastra desde que se puso en funcionamiento la estación de la alta velocidad hace casi dos décadas.

Se trata del paso previo por el aparcamiento definitivo que se hará en terrenos municipales, pero que todavía tardará exactamente un año y medio. En este tiempo, la Generalitat, la Diputació de Tarragona y Adif tienen que hacer obras en torno a la estación.

Desde que la estación de la Secuita entró en marcha, este aparcamiento improvisado ha sido fruto de actos vandálicos. Robos, cristales rotos y retrovisores dañados han sido una constante y han generado quebraderos de cabeza a los usuarios que han buscado una opción gratuita para aparcar.