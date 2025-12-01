Éxito de participación en el 1.º Festival del Aceite de Vila-seca

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La primera edición del Festival del Aceite de Vila-seca ha finalizado con una valoración muy positiva tanto por parte del Patronato Municipal de Turismo y el Ayuntamiento de Vila-seca como del público asistente. A lo largo de las dos jornadas, el Castillo y su jardín han registrado un flujo constante de visitantes, muchos de ellos interesados para conocer de cerca el aceite de oliva Escomes de la Cooperativa Agrícola de Vila-seca. El interés por el producto local ha sido notable y numerosas personas se han acercado al espacio de la cooperativa, donde también se ofrecían otros productos de proximidad que han tenido una excelente acogida.

El punto de información del Patronato de Turismo, ubicado en el jardín del Castillo, ha recibido consultas de visitantes y familias interesadas en descubrir las actividades y experiencias que Vila-seca ofrece durante todo el año, especialmente las más próximas, como el Pessebre de Sorra y las actividades de Navidad. Este espacio se ha convertido en un buen punto de conexión con el público y ha permitido difundir la oferta cultural, turística y familiar del municipio.

Las actividades programadas han sido uno de los elementos más destacados del festival. El desayuno popular organizado por la cooperativa, la cata de aceite especialista guiada, a cargo de Juan Hermoso, en olivicultura del IRTA, así como los concursos de lanzamiento de hueso, el concursos «el alioli perfecto» y la cata de aceite a ciegas han generado mucha participación y un ambiente festivo y próximo. La gincana familiar A la recerca de l'or líquid ha sido especialmente bien valorada por las familias, igual que la charla gastronómica del chef villa-secano de Eduard Xatruch, que despertó un gran interés por la vertiente cultural y emocional del aceite de oliva.

Los talleres infantiles también han despertado el interés de muchas familias durante el fin de semana. La propuesta de descubrir el aceite a través del juego ha permitido que los más pequeños se adentraran en este producto de una manera lúdica y educativa.

La participación de Sosciathlon, que se sumó al festival con su vermú solidario elaborado con productos de la tierra, contribuyó a reforzar el carácter comunitario y solidario del acontecimiento, generando un espacio de encuentro que ha estado muy bien valorado por los asistentes.

Según detalla la presidenta del Patronato de Turismo, Lluïsa Clavé, «la buena respuesta del público confirma la voluntad de seguir trabajando en un festival que refuerza la identidad local, pone en valor la cultura del aceite y consolida la colaboración entre el Patronato de Turismo y la Cooperativa Agrícola de Vila-seca».