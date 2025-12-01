Altafulla impulsa el Plan de Aceras y Asfaltado para mejorar la accesibilidad

Publicado por Adam Diaz Garriga Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Altafulla ha hecho efectivo el Plan de Aceras y Asfaltado, que mejorará la seguridad, la accesibilidad y reorganizará la movilidad en seis puntos del municipio. La inversión aprobada aportará 100.000 euros para llevar a cabo, en total, ocho obras por todo el municipio, con una distribución de 50.000 euros para cada sección. Entre los trabajos previstos, destaca la esperada reducción de la pendiente de los diez resaltos situados en la calle Marquès de Tamarit, justo en la entrada de la localidad. Una iniciativa que mantendrá sin modificaciones los seis de la entrada en sentido Torredembarra, el de delante de la Bodega Maria y el que se ubica a la altura de la Taberna del Quatre.

En relación con las mejoras de asfaltado, en los otros tramos que sufrirán cambios a causa de las reformas serán el de la Ronda de Altafulla con el Instituto El Roquissar, donde se actuará con un frezado y asfaltado de la zona. También se llevarán a cabo un frezado y asfaltado en la calle Vinya Gran, concretamente en el tramo de las casas situadas bajo el cruce con la calle de la Coma, y uno fresado puntual en la calle Joncs. En el caso del punto ante número 44 del Oliverot, los trabajos se dedicarán para un recrecido de pequeñas dimensiones, que «eliminará un charco recurrente y mejorar la salida del vecindario».

La mejora de aceras y accesibilidad se focalizarán en tres puntos, uno de los cuales ejecutará la empresa EU Vendrell, la cual, según el consistorio, ya ha iniciado las actuaciones previstas en varios tramos de la Via Augusta, así como la mejora de accesibilidad de un vado en torno a la plaza de la Portalada del municipio.

Los últimos trabajos, a cargo de la empresa Gilabert Miró, incluyen también la ampliación del paso accesible en mossèn Miquel Amorós, con el fin de facilitar el acceso al consultorio médico y al jardín de infancia Francesc Blanch. Una de las principales demandas del vecindario, que se complementará con la reforma de un tramo de acera en mal estado en la Ronda de Altafulla.

Mejoras de futuro

El objetivo, de acuerdo con la concejala de Urbanismo, Alba Muntadas, es consolidar el mantenimiento del asfaltado de la vía pública que se realiza anualmente, contemplando «la instalación de vados» en puntos diferentes del municipio para mejorar las zonas conflictivas por el tráfico. Muntadas también ha señalado el trabajo hecho junto con la Brigada municipal, que actualmente suma «más de 40 acciones» llevadas a cabo impulsadas por iniciativas de la ciudadanía. La concejala también destacaba la continuidad del Plan , explicando que se espera que «en un periodo breve» traten también las nuevas demandas de cara al 2026 en los nuevos presupuestos que se prevén aprobar este diciembre.