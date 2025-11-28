Dieciséis conductores denunciados durante un control de tráfico a furgonetas de paquetería en Vila-seca

El dispositivo en el polígono Alba de Vila-seca ha contado con la participación de los Mossos, la Policía Local y agentes de Inspección de Trabajo.Mossos d'Esquadra

Agentes de los Mossos d'Esquadra del Área Regional de Tráfico de la Región Policial Camp de Tarragona, conjuntamente con efectivos de la Policía Local de Vila-seca, han llevado a cabo hoy un dispositivo de control e inspección de furgonetas dedicadas al transporte de paquetería en el polígono Alba de este municipio del Tarragonès.

Este dispositivo, que ha contado con el apoyo de funcionarios de la Inspección de Trabajo, viene motivado por el incremento de las campañas comerciales de estas fechas y la actividad económica vinculada al transporte de mercancías con furgonetas. Básicamente tiene como objetivo verificar el cumplimiento de la normativa en materia de tráfico y transporte, así como detectar posibles irregularidades en las condiciones laborales de los trabajadores.

El resultado del dispositivo ha sido de un total de 12 furgonetas inspeccionadas con 15 expedientes sancionadores por varias infracciones en materia de tráfico y transportes, a raíz de irregularidades de los conductores en los permisos de conducir, falta de seguro, ITV o exceso de peso. También se ha tramitado una denuncia por conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes, en concreto tetrahidrocannabinol (THC).

Por su parte, Inspección de Trabajo ha tramitado un total de seis expedientes. Concretamente se ha dado trámite al acta de una persona la cual se ha detectado sin contrato de trabajo, la cual constaba que estaba cobrando la prestación del paro. También dos actas más correspondientes a trabajadores que no disponían de un contrato laboral regular, ya que no estaban dados de alta al régimen de la Seguridad Social. Finalmente, también se han abierto tres diligencias por incumplimiento en materia de estrangeria.