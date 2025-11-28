La Canonja aprueba un presupuesto de 15,9 MEUR y congela impuestos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de la Canonja aprobó ayer el presupuesto municipal para el 2026, que sube a 15.908.400 euros con la presión fiscal congelada sin incrementos de impuestos, tasas ni precios públicos. Las cuentas cumplen los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Nos cuentas tiraron adelante con el voto a favor del equipo de gobierno, mientras que la oposición, Som Poble y ERC, votaron en contra.

El presupuesto de gasto incorpora un aumento en bienes y servicios hasta los 7.385.150 euros, motivado principalmente por la gestión de residuos, el refuerzo de las políticas de juventud, el mantenimiento de puntos de recarga eléctrica y una nueva partida para el control de colonias de gatos ferales.

El capítulo de transferencias corrientes incluye 495.000 euros en subvenciones a entidades y 536.000 euros en ayudas directas a familias, jóvenes, empresas y colectivos vulnerables, con una nueva línea de 100.000 euros destinada a dinamizar locales comerciales e industriales.

Con respecto a las inversiones, se destinan 1.716.000 euros a proyectos como la instalación de lectores de matrículas, la vivienda de protección oficial, la reforma del la Guardería, el acondicionamiento de la vía verde, la mejora de instalaciones deportivas y la incorporación de la Mulassa al séquito festivo.

El Ayuntamiento destaca que estas cuentas permiten sacar adelante el programa de gobierno y avanzar en las políticas sociales, la calidad de los servicios y el desarrollo de un modelo de municipio sostenible y cohesionador.