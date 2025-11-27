Trabajadores de Repsol bloquean el complejo de Tarragona para «avanzar» en la negociación de los convenios

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Un centenar de trabajadores de Repsol, convocados por el sindicato STR, se manifiestan y bloquean el acceso al polígono norte de Tarragona este jueves por la mañana. Reclaman «avanzar» en la negociación de los convenios colectivos después de que la empresa se haya «enrocado» en posiciones que el sindicato considera «inaceptables» a la hora de pactar el acuerdo marco de la compañía a nivel estatal.

El secretario de comunicación de STR, Jordi Margalef, ha pedido «rejuvenecer» la plantilla y que se dé «apoyo» al coeficiente reductor de la jubilación. Desde las siete de la mañana, los accesos al complejo industrial de la Pobla de Mafumet y el Morell están completamente bloqueados con largas colas de vehículos parados.

El sindicato ha montado una performance en la carretera que da acceso a las instalaciones de Repsol Petróleo. Los trabajadores han simulado una legión romana con escudos donde se podía leer el nombre del sindicato y han encendido bengalas y botes de humo para acabar leyendo un manifiesto que reclamaba mejoras laborales.

En declaraciones a ACN, el secretario de comunicación de STR, uno de los sindicatos mayoritarios de Repsol Tarragona, ha explicado que a principios de año empezaron a negociar el acuerdo marco de la empresa, que afecta a todos los trabajadores de la compañía: industria química, gasolineras, etc. Margalef ha señalado que la empresa «no quiere ni sentir a hablar» de las demandas del sindicato. «Hemos visto que no hay un adelanto significativo, la empresa se enroca en posiciones que consideramos inaceptables», ha remachado.

STR pide una «actualización salarial digna» y «rejuvenecer» la plantilla, «que salgan los compañeros más veteranos y que entre una nueva generación». También que «se acaben los contratos parciales y que se apoye al coeficiente reductor de jubilación». Como no se salían con el acuerdo marco, el sindicato ha optado por fijarse directamente en los convenios colectivos: «Queremos hacer esta negociación desde las bases, y a partir de aquí intentar a construir un acuerdo marco justo para todo el mundo».

Margalef ha insistido que tienen voluntad «negociadora», pero que no «participarán» en una tabla que sea un «teatro donde todo ya esté predefinido». Desde Repsol no han querido hacer declaraciones.

Bloqueo del polígono norte

Antes de las siete de la mañana, los accesos alrededor del polígono norte estaban completamente bloqueados. La A-27 en el tramo entre la Pobla de Mafumet y Constantí presentaba retenciones de unos dos kilómetros. También había colas de cuatro kilómetros en la N-240 en Perafort y de dos kilómetros en la T-750 entre Perafort y la Pobla. Los convocados querían alargar el corte hasta el mediodía, pero finalmente lo han levantado cuando faltaban pocos minutos para las diez de la mañana.