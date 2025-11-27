Detienen a tres personas en Salou por tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Tres personas han sido detenidas esta mañana del jueves por los Mossos d'Esquadra en un dispositivo que se ha iniciado esta madrugada en la avenida Vía Roma de Salou. Se trata de dos hombres de 48 y 54 años y una mujer de 39. Esta han sido arrestados como presuntos autores de un delito contra la salud pública en el ámbito del tráfico de drogas y por un delito de defraudación de fluido eléctrico.

El operativo ha sido encabezado por la Unidad de Investigación de la comisaría de Tarragona y han efectuado una entrada y registro en una vivienda de la capital de la Costa Daurada. En esta han descubierto que los ocupantes de la vivienda habían manipular la acometida eléctrica para defraudar el suministro.

Durante el cacheo la policía autonómica ha intervenido 23 gramos de cocaína en roca, 2 gramos de hachís y marihuana. También han localizado básculas de precisión, material para vender las dosis de droga y 550 euros en efectivo fraccionados en billetes de 50 euros.

La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.