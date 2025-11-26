Salou aprueba un presupuesto de 76,2 millones de euros que destinará 5 millones a mejoras urbanas

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El pleno del Ayuntamiento de Salou ha aprobado este miércoles el presupuesto del 2026, que asciende a 76,2 millones de euros. El alcalde de la ciudad, Pere Granados, ha destacado que los impuestos municipales no se incrementarán.

De las cuentas destacan los 5 millones para mejoras urbanas, como aceras, calzadas y jardinerías, así como la segunda fase de la rambla de Barenys. Las partidas destinadas a promoción económica crecen un 28%, y las de medio ambiente y salud un 23%.

Granados ha subrayado que el motor económico de Salou "sigue siendo el turismo", pero ha recalcado que el municipio avanza "hacia un modelo más diversificado y sostenible, basado en nuevas experiencias como el turismo deportivo, de salud y bienestar, turismo azul, gastronómico y cultural".