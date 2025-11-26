Diari Més

Once restaurantes participarán en las Jornadas Gastronómicas del Calamar de Salou

La cita tendrá lugar del 28 de noviembre al 14 de diciembre 

Les jornadas gastronómicas las organiza la Asociación de Empresarios de Hostelería (AEH) de Salou y el Ayuntamiento.

Les jornadas gastronómicas las organiza la Asociación de Empresarios de Hostelería (AEH) de Salou y el Ayuntamiento.

Las nuevas Jornades Gastronòmiques del Calamar: del mar a la taula de Salou tendrán lugar del 28 de noviembre al 14 de diciembre. Durante quince días, once establecimientos servirán menús y degustaciones con el calamar como protagonista casados con vinos del Celler Mas Vicenç. La propuesta gastronómica la ha impulsado la Associació d'Empresaris d'Hostaleria (AEH) de Salou y el área de Dinamización Económica del Ayuntamiento de Salou.

Los establecimientos participantes son: El Racó de Nico, Cook and Travel, MRKT Gastrobar, Amaranto, La Taberna del Áncora, La Sardineta, Mnudo, Huma, Castillo de Javier, 4R Casablanca y Deliranto.

El alcalde de Salou, Pere Granados, ha destacado que estas jornadas «muestran la tradición, la proximidad y la calidad de nuestros platos, y son un acto de reconocimiento a nuestro legado marinero; y todavía más en un año en que celebramos el 50.º aniversario de la Fiesta del Calamar, una de nuestras fiestas más emblemáticas e identitarias».

Por su parte, el chef y presidente de la AEH Salou, Pep Moreno, ha agradecido la implicación de todos los establecimientos de la restauración que participan, destacando el talento y la creatividad de los chefs «capaces de transformar los productos de proximidad que nos da el Mediterráneo en creaciones irresistibles».

