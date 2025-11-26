Once restaurantes participarán en las Jornadas Gastronómicas del Calamar de Salou

Les jornadas gastronómicas las organiza la Asociación de Empresarios de Hostelería (AEH) de Salou y el Ayuntamiento.Ayuntamiento de Salou

Las nuevas Jornades Gastronòmiques del Calamar: del mar a la taula de Salou tendrán lugar del 28 de noviembre al 14 de diciembre. Durante quince días, once establecimientos servirán menús y degustaciones con el calamar como protagonista casados con vinos del Celler Mas Vicenç. La propuesta gastronómica la ha impulsado la Associació d'Empresaris d'Hostaleria (AEH) de Salou y el área de Dinamización Económica del Ayuntamiento de Salou.

Los establecimientos participantes son: El Racó de Nico, Cook and Travel, MRKT Gastrobar, Amaranto, La Taberna del Áncora, La Sardineta, Mnudo, Huma, Castillo de Javier, 4R Casablanca y Deliranto.

El alcalde de Salou, Pere Granados, ha destacado que estas jornadas «muestran la tradición, la proximidad y la calidad de nuestros platos, y son un acto de reconocimiento a nuestro legado marinero; y todavía más en un año en que celebramos el 50.º aniversario de la Fiesta del Calamar, una de nuestras fiestas más emblemáticas e identitarias».

Por su parte, el chef y presidente de la AEH Salou, Pep Moreno, ha agradecido la implicación de todos los establecimientos de la restauración que participan, destacando el talento y la creatividad de los chefs «capaces de transformar los productos de proximidad que nos da el Mediterráneo en creaciones irresistibles».