El Ayuntamiento de Altafulla invertirá 100.000 en el Plan de Aceras y Asfaltado 2025

El Ayuntamiento de Altafulla ha puesto en marcha el Plan de Aceras y Asfaltado 2025, una actuación integral de mejora del espacio público que cuenta con una inversión de 100.000 euros. Este plan forma parte del acuerdo alcanzado entre el equipo de gobierno y el PSC, que prevé actuaciones prioritarias en movilidad, seguridad vial y accesibilidad.

Los trabajos de asfaltado se iniciarán este miércoles 26 de noviembre y se alargarán hasta el viernes o lunes, en función de la evolución de las obras. Entre las actuaciones previstas hay las mejoras de asfaltado en el tramo que conecta Ronda de Altafulla con el Instituto El Roquissar; en la calle Vinya Gran; en la calle Joncs; en el número 44 del Oliverot; y la reducción de la pendiente de 10 resaltes en la calle Marquès de Tamarit. Además, este miércoles empiezan también las actuaciones de mejora de aceras a cargo de Gilabert Miró.

Por otra parte, la empresa EU Vendrell ya ha iniciado las actuaciones previstas en varios puntos de Via Augusta, así como la mejora de accesibilidad de un vado en torno a la plaza de la Portalada.

Con este Plan de Aceras y Asfaltado 2025, el Ayuntamiento sigue avanzando hacia un municipio más cómodo, seguro y accesible para todo el mundo, dando respuesta a necesidades históricas y mejorando la calidad urbana de varios barrios.