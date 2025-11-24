La Pobla de Mafumet se prepara para el encendido de las luces de Navidad

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ambiente navideño llegará a las calles de la Pobla de Mafumet el próximo sábado y se alargará hasta el 7 de enero con un programa formado por 50 propuestas de ocio para toda la familia y de todos los géneros. Así, durante las próximas semanas, los pobletans podrán asistir a espectáculos teatrales, musicales, competiciones deportivas y, por descontado, tampoco faltarán las actividades esenciales de estas fechas: la llegada de Papá Noel, de los Emisarios Reales y, como colofón, la visita de Sus Majestades los Reyes de Oriente.

El sábado por la tarde (18.30 h), la plaza de la Vila reunirá a grandes y pequeños para asistir a la Fiesta del encendido del árbol y de la iluminación navideña, en un acto para toda la familia que también incluirá una proyección muy especial sobre la fachada de la Casa Consistorial, así como un espectáculo de animación infantil, la llegada del Tióy otras sorpresas.

Ya a la noche de esta jornada inicial de celebraciones, tendrá lugar la primera de los encendidos de la gran bola de Navidad (21 h, acceso al Pabellón), que estará activa y con iluminación adaptada al ritmo de la música durante toda la Navidad, a las 19, 20 y 21 h. Durante el mismo periodo y horario, la fachada de la Casa Consistorial ofrecerá un espectáculo de luces al ritmo de la música.

El 29 de noviembre, estará el espectáculo teatral musical y familiar Edmund i el somni del Nadal (18 h, Casal Cultural). Al día siguiente domingo, 7 de diciembre, los amantes del cine tienen una cita con la proyección del film Como adiestrar a tu dragón.

Los días irán pasando y, con ellos, también llegarán algunos de los platos fuertes de esta Navidad, como las actividades asociadas a la recaudación de fondos solidarios con la Marató de TV3. En esta ocasión, el municipio colaborará con tres propuestas: el tradicional bingo solidario organizado por el Hogar de jubilados y pensionistas (14 de diciembre, 18 h, Casal de las Personas Mayores); la representación teatral Els Pastorets: Quan apareix l'Estel o el somni del Rabadà (28 de diciembre, 19 h, Casal Cultural), con entradas en venta en la web del Corriola Teatre y, también, con el concierto de Blaumut (20 de diciembre, 19 h, Casal Cultural).

Una Navidad solidaria

Además, la solidaridad pobletana durante la Navidad también podrá ser manifestada a través de la participación en la gran recogida de alimentos, del 15 de diciembre al 6 de enero, así como con el Torneo de Nadal Dow de fútbol 7, que el 27 de diciembre alcanzará su 27.ª edición y lo hará, como siempre, recogiendo juguetes solidarios para los niños ingresados en el Hospital Joan XXIII. Finalmente, el 20 de diciembre (de 10 a 14 h, en la calle Bassal), los pobletans están invitados a dar vida a través de la campaña de donación de sangre.

Grandes clásicos navideños

Con respecto al resto de la programación navideña, destacan propuestas imprescindibles como son el Parque infantil de Navidad, que abrirá puertas en sesión de mañana y de tarde del 20 al 24 y del 27 al 30 de diciembre, y del 2 al 4 de enero; la recepción a Papá Noel y al Emisario Real (del 19 al 24 y del 27 al 28 de diciembre, respectivamente); la cena y verbena de Fin de Año (31 de diciembre, 20.30 h, Pabellón) o la cabalgata y recepción a los Reyes del Oriente (5 de enero, 18 h).

Otro de los imprescindibles navideños en la Pobla es la Fábrica de juguetes, el lugar de donde nace toda la magia navideña y que, un año más, estará ubicada a la carpa instalada en el Parque del Bassal. Este año, este espacio mágico volverá a ofrecer franjas horarias especialmente pensadas para personas con hipersensibilidad sensorial. Será los días 19 y 20 de diciembre, de 17 a 18 horas-

Para el público general, la Fábrica de juguetes abrirá puertas del 19 al 24 y del 27 al 29 de diciembre, en horario de 12 a 14 h y de 17 a 20 h, si bien los días 19 y 20 lo hará sólo para personas empadronadas -excepto la hora silenciosa, abierta a todo el mundo- y el día 24 abrirá sólo en sesión matinal. En cualquier caso, la entrada en el recinto de la Fábrica de juguetes es gratuita y siempre con invitación, que todo el mundo puede conseguir de manera gratuita a través del perfil Koobin de la Pobla de Mafumet, AQUÍ.

En el momento de adquirir la invitación, habrá que reservar franja horaria de mañana o de tarde y la entrada sólo será válida para el día y franja escogidos. Asimismo, será obligatorio presentar la entrada en el momento de acceder al recinto y no será posible acceder sin invitación. Por otra parte, se recomienda acudir con suficiente antelación, ya que la actividad cerrará puntualmente a las 14 y las 20 h, aunque haya gente haciendo cola, si bien la organización cerrará la cola con antelación para evitar esperas innecesarias.