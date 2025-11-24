Incendio en una cocina de un piso en la Pineda sin heridos

Imagen de los bomberos en el lugar de los hechos.Bombers

Los Bombers de la Generalitat han trabajado este domingo por la noche en un incendio en un piso de la Pineda (Vila-seca). El aviso lo recibieron a las 20.30 horas y se desplazaron con cinco dotaciones hasta un edificio de planta baja más 5 con 10 pisos por planta en el número 35 de la calle Amadeu Vives.

Los bomberos localizaron el fuego en la cocina, el cual todavía estaba activo. Allí quemaba la vitrocerámica y la campana extractora y el humo afectaba a toda la vivienda.

Los bomberos procedieron a la extinción del fuego y evitaron la propagación del incendio en el resto del piso. También revisaron puntos calientes y ventilaron la vivienda. Después de la extinción, el cuerpo de emergencias no observó daños estructurales.

En el interior del piso había un único ocupante que a la llegada de los bomberos ya se había autoevacuado a la vía pública. Ninguna persona resultó herida.