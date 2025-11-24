La Canonja enciende la Navidad el próximo 28 de noviembre

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Canonja dará la bienvenida en Navidad el próximo viernes 28 de noviembre con una tarde llena de actividades familiares, música, espectáculo e ilusión que culminará con el encendido oficial de la iluminación navideña del municipio.

La celebración empezará a las 17 h en el salón de actos de la Escuela La Canonja, donde la Coral Els Estels, formada por el alumnado de 2.º de primaria, ofrecerá un concierto de villancicos que pondrá el toque musical y emotivo al inicio de la fiesta.

A las 17.30 h, la juerga se extenderá por las calles con un pasacalle desde la escuela hasta la rambla 15 de abril. La actividad irá acompañada del espectáculo itinerante Els fabricants de caramels, de la Compañía La Pantomima, que llevará fantasía, color y diversión a grandes y pequeños.

El momento más esperado llegará a las 18 h, con la cuenta atrás y el encendido de las luces de Navidad en la rambla 15 de abril. El acto contará también con una merienda para todo el mundo, para compartir el espíritu navideño en comunidad e iniciar juntos las fiestas.

El concejal de Cultura, Salvador Ferré, ha destacado la importancia de este acto para el municipio ya que «el encendido de las luces de Navidad es un momento muy especial para la Canonja, un punto de encuentro que nos recuerda el valor de las tradiciones. Hemos preparado una tarde pensada para que a todo el mundo, especialmente las familias y los niños, lo puedan disfrutar. Queremos encender la luz, pero también la ilusión y el calor que caracterizan nuestro pueblo en estas fechas».

Con este encendido, el Ayuntamiento de la Canonja da el pistoletazo de salida a la programación navideña e invita a toda la ciudadanía a disfrutar de una Navidad llena de luz, convivencia y alegría.