Las denuncias bajan un 7,6% en Roda de Berà en el último año aunque los requerimientos policiales se incrementan

Imagen de archivo de la Policía Local de Roda de Berà.Ayuntamiento de Roda de Berà

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los hechos denunciados en Roda de Berà se han reducido un 7,6% en el último año, si bien los requerimientos a la Policía Local de la localidad se han incrementado un 7,2%, hasta los 11.616.

Son datos expuestos el viernes en la Junta de Seguridad Local, donde se ha destacado que los delitos contra el patrimonio han disminuido un 7,2%, un 3,4% los cometidos contra la seguridad vial y un 24,1% los hechos contra las personas.

Asimismo, los robos con violencia han bajado un 76,5% en el periodo comprendido entre noviembre del 2024 y en octubre de este año, y en comparación con el mismo periodo de un año atrás, según los datos expuestos por el cuerpo policial. Del total de detenciones, un 77% también la ha hecho la Policía Local