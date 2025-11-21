Escape de gas por la rotura de una cañería durante unas obras en Salou

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Dos unidades de Bombers de la Generalitat han trabajado a primera hora de la mañana de este viernes en un escape de gas en Salou. Según ha explicado el cuerpo de Bombers, unos trabajadores que estaban haciendo unas obras en la calle de Barenys han roto una de las cañerías que había. Como consecuencia, se ha producido el incidente.

El escape ha obligado a cortar la circulación de la calle, cerca del antiguo parking del campo de fútbol. Los bomberos han alertado a la compañía del gas de los hechos y después se ha procedido a reparar el agujero. A las 09.50 horas se ha finalizado el servicio y se ha normalizado la circulación