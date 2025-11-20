Detienen a tres personas en Torredembarra por hurtos en tres supermercados del municipio

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Torredembarra detuvieron el martes en Torredembarra, dos hombres y una mujer, de 28, 36 y 34 años respectivamente, como presuntos autores de un delito de hurto y, en el caso de los dos hombres, también de un delito de robo con violencia o intimidación.

La actuación policial se inició a raíz de un requerimiento de un supermercado del municipio, donde unas personas habrían intentado sustraer varios productos. Al llegar al lugar, el vigilante de seguridad informó a los agentes que tres individuos habían entrado al establecimiento y habían intentado hurtar.

Al ser llamados la atención por el vigilante, uno de los hombres le dio un empuje mientras el otro le lanzaba algunos de los objetos hurtados para facilitar la huida. La mujer que los acompañaba salió corriendo junto con ellos. El vigilante los persiguió y observó cómo intentaban acceder a un vehículo estacionado, aunque finalmente huyeron a pie.

Al inspeccionar el vehículo, los mossos observaron varias bolsas con productos que podrían haber sido sustraídos, hecho que motivó una vigilancia discreta por parte de agentes de paisano. Minutos más tarde, observaron tres personas que coincidían con la descripción facilitada y que se dirigían hacia el vehículo, entrando previamente a un establecimiento comercial próximo.

Los agentes accedieron, se identificaron como policías e identificaron a los tres sospechosos, siendo una mujer de 34 años con 45 antecedentes, un hombre de 36 años con 43 antecedentes, y un hombre de 28 años con 5 antecedentes.

Durante el cacheo se localizó la llave de un vehículo que podría corresponder con el turismo observado previamente y, al abrirlo, encontraron dos bolsas con productos presuntamente hurtados.

Entre los objetos recuperados había alimentos como embutidos, fuets, turrones, café, bombones y varias variedades de pescado, así como prendas de ropa. Los productos provenían de, como mínimo, tres supermercados diferentes.

El vigilante de seguridad declaró que el importe de los productos que habían intentado sustraer era de 417,28 euros. Después de las comprobaciones correspondientes se ha confirmado que los productos encontrados en el vehículo eran sustraídos y tienen un valor total de 468,13 euros.

Por todo eso, los agentes los detuvieron por un delito de hurto y a los dos hombres también por robo con violencia. Los detenidos pasarán en las próximas horas a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia del Vendrell.