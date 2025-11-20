El Ayuntamiento de Torredembarra inicia los trabajos para la elaboración del Avance del nuevo POUM

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Torredembarra ha iniciado los trabajos técnicos para la redacción del Avance del nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), un paso fundamental para definir al modelo de desarrollo futuro del municipio.

Después del proceso de licitación y la adjudicación a la empresa Deurza Consulting, por un importe de 64.493 € y con un plazo de ejecución de un año, la semana pasada se llevó a cabo una primera reunión entre la empresa adjudicataria, su equipo redactor y los servicios técnicos y representantes del equipo de gobierno. Este encuentro marca el inicio formal de las tareas que tienen que dar forma al documento preliminar del nuevo planeamiento urbanístico.

El concejal de Urbanismo, Javier Perellón, ha destacado la relevancia de este inicio de trabajos. «El inicio de la redacción del Avance del POUM marca un hito crucial para Torredembarra. Es el momento de poner las bases del municipio que queremos ser en las próximas décadas. Este proceso se caracterizará por la transparencia y la participación ciudadana, elementos esenciales para asegurar que el plan refleje la voluntad de nuestros vecinos y vecinas».