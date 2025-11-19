Empiezan las obras de construcción de una rotonda de acceso a la urbanización Pallaresos Park

Los trabajos son fruto de un convenio de colaboración entre la Diputació de Tarragona y el Ayuntamiento de los Pallaresos.Diputación Tarragona

La Diputació de Tarragona inicia las obras de construcción de una nueva rotonda de acceso a la urbanización Pallaresos Park, concretamente en el punto kilométrico 0,3 de la carretera TP-2235. Los trabajos se ejecutan de acuerdo con un convenio de colaboración entre la Diputació de Tarragona y el Ayuntamiento de los Pallaresos, y tiene un presupuesto de ejecución de 131.441 euros.

El Ayuntamiento está realizando las obras de ejecución de un sistema viario y conexión de abastecimiento de agua entre la urbanización Pallaresos Park y el núcleo urbano del Pallaresos. Este vial cruza la carretera TP-2235, de titularidad de la Diputació de Tarragona. Con la construcción de una rotonda en este cruce se quiere garantizar la seguridad de la vía y la ordenación del tráfico.

Está previsto que las obras se terminen en marzo de 2026. Mientras duren los trabajos el tráfico se puede ver afectado por paradas puntuales, que estarán reguladas por operarios de señalización o semáforos y también se tendrá que cortar la carretera durante aprxoimadamente un mes por la instalación de los canales prefabricados de drenaje. Este corte se llevará a cabo a principios del año 2026 y se comunicará oportunamente.