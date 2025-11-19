Cortada la AP-7 en Altafulla por un choque entre dos coches en sentido Barcelona

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Nuevo incidente en la AP-7. Este caso Altafulla donde dos turismos han chocado, por causas que se desconocen. El choque se ha producido a pocos minutos para la una del mediodía de este miércoles en el punto kilométrico 233 en sentido Barcelona.

De momento no han trascendido más detalles sobre posibles heridos. Los carriles de la vía se encuentran cortados a la circulación en sentido norte. En un primer momento se hablaba de que uno de los vehículos se había incendiado pero Bombers de la Generalitat lo ha descartado

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una dotación de Bombers de la Generalitat, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y Mossos d'Esquadra.