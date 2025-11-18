Salou conmemora el 50.º aniversario de la Fiesta del Calamar

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Salou celebrará el 50.º aniversario de la Fiesta del Calamar con un programa especial de actos culturales, gastronómicos y festivos que se extenderá entre el 22 de noviembre y el 19 de diciembre. Se trata de una de las tradiciones más emblemáticas del municipio y un referente de su pasado marinero.

La conmemoración, que lleva por lema 50 anys de mar i emoció, empezará el sábado 22 de noviembre, a las 12 h, con la Trobada Gegantera d'Elements Marins. El pasacalle recorrerá la plaza de las Comunitats Autònomes, el paseo Jaume I y finalizará en el Espigón del Muelle.

El acto central de la fiesta tendrá lugar del 24 al 29 de noviembre con el concurso de pesca, cuando las embarcaciones participantes saldrán cada tarde a las 15.15 h y volverán a las 18.30 h al Club Náutico de Salou. Las capturas se registrarán para determinar a los ganadores de esta edición especial.

El sábado 29 de noviembre, a las 13 h, el Espigón del Muelle acogerá la tradicional degustación de calamar, con un precio simbólico de 2 euros.

A partir del 28 de noviembre y hasta el 14 de diciembre, varios restaurantes del municipio participarán en las Jornadas Gastronómicas del Calamar, durante las cuales ofrecerán menús y platos especiales con este producto como principal protagonista.

Exposición que repasa medio siglo de tradición

Como clausura de la conmemoración, el Hall del Teatro Auditorio de Salou inaugurará la exposición 50 anys de la Festa del Calamar, que se podrá visitar del 1 al 19 de diciembre.

La muestra repasará la historia de la celebración con fotografías, objetos y testimonios que evocan la evolución de la fiesta y su papel en la vida social del municipio.