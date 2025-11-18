El exalcalde de los Pallaresos y nueve personas más son juzgadas por un delito de prevaricación, fraude y soborno

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El alcalde de los Pallaresos (2011-2015), Jaume Domínguez, está siendo juzgado con nueve personas más por un supuesto delito de prevaricación, fraude y soborno continuado por un caso de corrupción urbanística. Los otros acusados están relacionados con tres empresas constructoras, además de quien era secretario del ayuntamiento, el arquitecto municipal y el arquitecto superior.

Este martes, un subinspector de los Mossos d'Esquadra ha declarado que uno de los tres presupuestos presentados en las obras que se hacían, lo que ganó, era «igual» a la memoria elaborada previamente por el arquitecto municipal. También que las otras dos constructoras descartadas que se presentaron, presupuestaron «alto» y eran «familiares» de la empresa adjudicataria.

La Audiencia Provincial de Tarragona acoge desde la semana pasada el juicio al exalcalde de los Pallaresos. También se sientan en el banquillo de los acusados nueve personas más: quién era secretario del ayuntamiento, el arquitecto municipal, el arquitecto superior y varias personas vinculadas a la empresa de Obres Agustí i Fills S.L. y los responsables de Construccions Ciscu 2004 y Construccions Salvat-Jové.

Los hechos se remontan en los años 2010-2011 cuando el Ayuntamiento de los Pallaresos (Tarragonès) tenía que hacer unas obras en la calle del Sol y en la del Vent. En el escrito acusatorio, Fiscalía señala que uno de los administradores de la constructora Agustí i Fills S.L. hizo llegar directamente al arquitecto municipal sin entrarlo al registro del ayuntamiento hasta ocho presupuestos por unas obras que se tenían que hacer en las dos calles. Entonces, el fiscal apunta que el arquitecto redactó las memorias valoradas «ajustándose» a los presupuestos facilitados con el fin de adjudicar las obras a la misma compañía.

En el caso de la calle del Sol se tenía que colocar piedra de rompeolas en uno de los márgenes y llenarlo de hormigón, mientras que en la calle del Vent se tenía que deshacer el muro y la acera de panot existente, excavar los cimientos y construir de muro de hormigón, además de colocar el panot y una barandilla de hierro.

La voluntad era adjudicar «rápidamente» las obras y obtener un «beneficio a expensas del erario público a través de una sobrevaloración» de los mismos trabajos. En conjunto, se habrían subido con un sobrecoste de 24.743,95 euros. Las obras de la primera calle valían 16.192,15 euros, pero habían sido presupuestadas por 48.388,85 euros. A inicios del año 2011, la tramitación de los expedientes se habría parado por decisión del secretario interventor porque se acercaban las elecciones municipales. Una vez pasada la cita electoral y con Jaume Domínguez como nuevo alcalde, se reiniciaron los trámites.

El ministerio público indica que «para dar apariencia de objetividad» durante la selección se invitó a participar dos empresas más, «a pesar de que ya se había decidido adjudicar los dos contratos a Obres Agustí i Fills S.L. Los responsables de las otras dos empresas que accedieron al concurso del contrato menor (Construccions Ciscu 2004 y Construccions Salvat-Jové) también están acusados.

El fiscal considera que presentaron presupuestos superiores a las cantidades de la memoria valorada con el objetivo «de evitar ser seleccionados para favorecer los intereses de la empresa Agustí e hijos S.L». El julio de 2011, el arquitecto municipal emitió un informe manifestado que la propuesta de Agustí i Fills S.L. era la «más favorable».

Mossos corrobora la versión de Fiscalía

Este martes por la mañana, un subinspector de los Mossos d'Esquadra que se hizo cargo de la investigación ha corroborado la versión de la Fiscalía. Ha apuntado que las tres empresas que optaron a las obras eran todos «familiares» y que las dos que perdieron el contrato menor hicieron un presupuesto «alto». También ha indicado que los presupuestos de las empresas fueron presentados «el mismo día y por la misma persona», a pesar de ser emprendidas diferentes.

Por otro lado, el mosso ha comentado que el presupuesto de Agustí i Fills era «igual» que la valoración del arquitecto municipal. «Atendía la literalidad de la memoria», ha argumentado.

Obras en el domicilio particular del alcalde

Cuando todavía no se había resuelto el expediente, el alcalde habría decidido adjudicar el proyecto a la empresa que le hiciera un «mejor precio» en unas obras que tenía que hacer en su domicilio particular. Concretamente, una impermeabilización y rehabilitación de unas humedades que habían salido en la terraza y las escaleras exteriores de casa de Jaume Domínguez. Primero, pidió un presupuesto a otra empresa, el responsable del cual está citado como testigo en el juicio, pero finalmente el alcalde se decantó por Agustí i Fills S.L.

Este relato también lo ha sustentado el subinspector de los Mossos d'Esquadra que ha dicho que cuando visitaron la casa del alcalde en el marco de la investigación, el perito tasó las obras de la vivienda «el doble o el triple» de lo que Domínguez había pagado.

En otro orden, uno de los testigos, un hombre que era trabajador de la empresa Construccions Salvat-Jové, que al mismo tiempo dirigía su padre, ha explicado que mientras hacían otros trabajos en el pueblo, se acercó el alcalde a ver los trabajos y conversó con su padre. Según ha manifestado en sede judicial, su padre le explicó que «tenía que ir a casa el alcalde a hacer unas obras» y que estas estaban «relacionadas» con otro trabajo.

Además, Fiscalía relata que las certificaciones del final de las obras emitidas por los arquitectos municipales «no se corresponden con la realidad ejecutada», con acabados inferiores a los ofrecidos, y algunos trabajos que no se habían hecho.

Nueve años de prisión para el alcalde

Por todo esto, el fiscal acusa el alcalde de un delito de prevaricación, fraude y soborno continuado y pide una pena de inhabilitación por trabajo o cargo público de siete años y nueve años de prisión. Por el delito de soborno continuado, Fiscalía quiere imponer una multa de dieciocho meses con una cuota diaria de seis euros.

Por el arquitecto municipal y el secretario interventor, el ministerio público pide una inhabilitación por trabajo o cargo público de siete años e ingreso a prisión durante cuatro años y seis meses, además de inhabilitación absoluta durante ocho años. Una pena que el fiscal también exige por las personas responsables de la empresa Agustí i Fills S.L., además de una multa económica. Por el arquitecto superior, que habría hecho las certificaciones de las obras, Fiscalía pide una pena de cinco años y cuatro meses de prisión y una multa de 22 meses con una cuota diaria de cinco euros.

En el caso de los dos representantes de las constructoras que participaron del proceso engordando los respectivos presupuestos, el fiscal quiere una inhabilitación de trabajo y cargo público de cuatro años y dos años de prisión y tres meses, además de cuatro años de inhabilitación absoluta.